Meghan Markle, Beatrice di York prende il suo posto a Kensington Palace

Meghan Markle, in vendita la casa in cui ha vissuto da piccola

È ufficiale, Meghan Markle si fa da parte e Beatrice di York ne approfitta: la Principessa andrà a vivere con il marito Edoardo Mapelli Mozzi nel Nottingham Cottage a Kensington Palace, precedentemente abitato dal Principe Harry e Meghan.

La nipote preferita della Regina diventerà, così, vicina di casa della sorella Eugenia, residente all’Ivy Cottage con suo marito Jack Brooksbank, e del Principe William e Kate Middleton, che vivono nel super appartamento con vista su Hyde Park, assieme a George, Charlotte e Louis.

Malgrado tra Kate e Beatrice sembrebbe non esserci un vero e proprio rapporto affettuoso, molti sudditi sperano che le due donne di corte possano diventare pian piano amiche, una volta che avranno modo di passare più tempo insieme.

Ottima notizia, dunque, per la nona in linea di successione: dopo una luna di miele affrettata e l’impossibilità di passare le vacanze nella residenza scozzese della famiglia reale insieme alla sorella e alla Regina Elisabetta, Beatrice può di nuovo sorridere a fianco delle sua cara nonna e di Eugenia nella romantica villa. I due freschi sposi, dunque, lascieranno presto il prestigioso St. James Palace di Londra, preferendo così l’intimità familiare della tenuta reale.

Le due figlie di Sarah Ferguson, infatti, hanno un legame molto speciale ed entrambe cercano di trascorrere più tempo possibile con la nonna Elisabetta. Non a caso, Beatrice ha fatto di tutto per far sì che al suo matrimonio fosse presente almeno la Regina, scegliendo per fino di onorarla indossando l’abito e la tiara che Elisabetta mise quando sposò il principe Filippo nel 1947.

D’altronde, questo tenero rapporto tra nipoti e nonna potrebbe spiegare anche i comportamenti che Beatrice ed Eugenia avrebbero avuto nei riguardi delle “pecore nere” di casa, ovvero di Harry e Meghan: secondo il Mirror, i duchi di Sussex si sarebbero lamentati di essere trattati diversamente da alcuni membri della famiglia reale, tra i quali le figlie di Andrea e Sarah Ferguson.

Anche per questo motivo Meghan e Harry sarebbero volati negli Stati Uniti, in modo da evitare ulteriori contrasti con gli altri reali, oltre ad essere più vicini ai loro nuovi impegni lavorativi. In fondo, lo stesso ragionamento lo hanno fatto anche Beatrice ed Edoardo, che hanno preferito stare nei pressi di Londra, nonostante le diverse tenute a loro disposizione in giro per l’Europa.

In questo modo, la coppia può occuparsi più facilmente delle loro aziende multimilionarie con sede nella capitale della Gran Bretagna, oltre a -ovviamente- essere più vicini alla famiglia.