Letizia di Spagna torna a lavoro con un look che nasconde un segreto

L’estate di Letizia di Spagna è stata particolarmente impegnativa, infatti anche le sue vacanze sono servite a rafforzare il legame con il suo popolo. Adesso, però, ha ripreso in mano la sua agenda e, rientrata a Madrid, è tornata ufficialmente a lavoro. E, come sempre, lo ha fatto con un look ineccepibile.

Dopo un lungo tour in Spagna, la sua consueta tappa estiva alle Baleari e alcuni giorni lontana da occhi indiscreti in compagnia di Felipe, Letizia è tornata in pubblico e, abbandonati gli abiti leggeri e colorati indossati nelle scorse settimane, ha optato per un look serio, sobrio ed elegante. L’occasione, d’altronde, è importante: una visita alla Federazione Spagnola delle Malattie Rare.

Giacca a maniche lunghe bianca e nera, chiusa con una zip, a cui ha abbinato dei bellissimi pantaloni a palazzo, firmati Hugo Boss, con grandi bottoni argentati posti lungo i lati. Al look, inoltre, ha aggiunto una piccola pochette nera portata a mano, dei mocassini bassi, e, come accessorio, l’anello da cui non si separa mai, regalo delle figlie Leonor e Sofia.

La Regina ha completato l’outfit con un make-up estremamente naturale, quasi acqua e sapone e, infine, lasciato i capelli sciolti, non preoccupandosi di nascondere qualche filo argenteo che da sempre sfoggia senza timore.

Il look classico è perfetto per una giornata di lavoro impegnativa, ma nasconde un segreto. I pantaloni scelti dalla Letizia, infatti, sembrerebbero essere proprio quelli indossati dalla Regina in un evento che è rimasto ben impresso nella mente del popolo spagnolo e degli appassionati di gossip di tutto il mondo: l’ormai famosa Messa di Pasqua alla Cattedrale di Palma di Maiorca, in cui la Ortiz ebbe un battibecco pubblico con la suocera Sofia.

Letizia, mamma molto protettiva, in quell’occasione impedì con decisione alle figlie Leonor e Sofia di posare con la nonna davanti ai fotografi, costringendo Felipe a smorzare i toni per evitare litigi. Un gesto che non passò inosservato e che decretò la rivalità tra nuora e suocera. Il rapporto tra le due, di recente, sembrerebbe però essere migliorato: da nemiche, diventeranno amiche?