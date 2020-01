Letizia di Spagna, Felipe festeggia il compleanno senza di lei

editato in: da

Letizia di Spagna brilla in blu: bellissima con Felipe nel primo impegno del 2020

Letizia di Spagna e Felipe sono sempre estremamente impegnati. Per tutto l’anno, infatti, la coppia reale partecipa a numerosi eventi, e pochi sono i momenti per loro in cui possono riposarsi. L’unico giorno dell’anno in cui i due si rifiutano di fissare appuntamenti ed incontri, quando possibile, è proprio il 30 gennaio, giorno del compleanno del Re.

Quest’anno Felipe compie 52 anni e, come avviene fin dal 2016, ha deciso di non prendere impegni per il giorno del suo compleanno. Il Re, infatti, preferisce trascorrere questa ricorrenza lontano da fotografi, telecamere, giornalisti e occhi indiscreti, evitando anche celebrazioni ufficiali. Gradisce, invece, la massima riservatezza e intimità.

E se l’anno scorso Felipe ha trascorso il giorno del suo compleanno con le truppe spagnole distaccate in Iraq, quest’anno ha optato per una doppia festa: una con gli amici di sempre e l’altra con la famiglia. Letizia, donna estremamente moderna, non ha opposto nessuna resistenza e ha approvato la scelta del marito di ritagliarsi qualche momento di libertà. Il Re, così, dismessi gli abiti istituzionali, ha potuto rilassarsi e godersi il pranzo in un ristorante con un piccolo gruppo di persone attentamente selezionate tra gli affetti più cari tra i quali non c’era Letizia.

Anche il locale è stato scelto con la massima attenzione: niente di estremamente costoso e, soprattutto, con un menù che comprendesse i cibi preferiti da Felipe. Il Re, d’altronde, ama mangiare tipico cibo spagnolo. Il proprietario del locale, per di più, per garantire la massima riservatezza, ha deciso di chiudere l’attività per tutti gli altri clienti e di riservare tutti gli spazi alla piccola festa organizzata da Felipe.

Un pranzo particolarmente piacevole, che si è esteso fino alle sei del pomeriggio, quando il Re ha deciso di rincasare per concludere la giornata in compagnia della sua famiglia. Ad attenderlo, quindi, Letizia e le figlie Leonor, 14 anni, e Sofia, 12 anni, tornate da scuola solo nel pomeriggio. Le due principesse non hanno potuto godere della stessa libertà dagli impegni concessa, in questa giornata, al Re e alla Regina.

Letizia e Felipe, sempre estremamente attenti a ritagliarsi dei momenti di famiglia, hanno avuto un solo giorno per festeggiare il compleanno del Re. Nei giorni a seguire la loro agenda è colma di impegni istituzionali.