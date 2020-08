Letizia, Juan Carlos annuncia l’addio alla Spagna in una lettera a Re Felipe

editato in: da

Dopo essere stato coinvolto in alcune notizie di cronaca che hanno suscitato scalpore, Juan Carlos ha preso una decisione che inciderà sul futuro di Letizia di Spagna e di Re Felipe VI. L’annuncio è arrivato con una lettera indirizzata a suo figlio, diramata anche dai canali ufficiali della Famiglia Reale.

Negli scorsi mesi, Felipe si è trovato ad affrontare una situazione molto delicata in quanto suo padre, il Re Emerito Juan Carlos, è stato sottoposto ad indagine da parte delle autorità per una questione di fondi provenienti in maniera sospetta dall’Arabia Saudita. In quell’occasione, il marito di Letizia di Spagna aveva reagito con prontezza, annunciando la sua ferma intenzione di rinunciare all’eredità di Juan Carlos. Questa volta è invece suo padre a prendere una difficile decisione.

“Un anno fa avevo espresso la mia volontà e il mio desiderio di rinunciare alle attività istituzionali” – si legge nella lettera del Re Emerito. “Ora, guidato dalla convinzione di fornire i migliori servigi ai cittadini, alle loro istituzioni e a te come Re, comunico la mia ponderata decisione di trasferirmi lontano dalla Spagna. Una decisione che prendo con sentimento profondo, ma con grande serenità”.

Juan Carlos spiega anche i motivi della sua scelta, parlando delle “ripercussioni pubbliche che alcuni eventi passati nella mia vita privata stanno generando”. Dal suo canto, Re Felipe VI non ha fatto attendere la sua reazione: il comunicato diramato dalla Casa Reale prosegue infatti con l’annuncio di come l’attuale Monarca abbia trasmesso al padre “il suo sincero rispetto e la sua gratitudine per la decisione”, sottolineando inoltre “l’importanza storica del regno di Juan Carlos, come eredità, lavoro politico e istituzionale al servizio della Spagna e della democrazia”.

La notizia del prossimo trasferimento del Re Emerito è arrivata inaspettatamente, e avrà sicuramente delle ripercussioni sul futuro della Famiglia Reale. Di certo, però, Felipe potrà contare sul sostegno di sua moglie: Letizia è da sempre al suo fianco, anche nei momenti più difficili, proprio come accaduto qualche mese fa quando il Re ha deciso di rinunciare all’eredità. Pare, anzi, che negli ultimi anni il rapporto e la complicità tra i due coniugi si siano rafforzati. Ne hanno dato dimostrazione durante il loro tour della Spagna, quando si sono mostrati affiatatissimi e sorridenti, nonostante il difficile periodo che il Paese ha affrontato.