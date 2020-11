Letizia, Felipe è in isolamento. E lei condivide gli impegni con la Regina Sofia

editato in: da

Letizia di Spagna dà il meglio al Premio Cerecedo: i look migliori e quelli controversi

Mentre il Re Felipe è in isolamento al Palazzo della Zarzuela in quarantena a causa del contatto con un positivo al Covid-19, Letizia di Spagna ha preso in mano la situazione, adempiendo ai numerosi incontri dell’agenda reale.

Felipe fortunatamente, dopo un tampone effettuato nei giorni scorsi, è risultato negativo, ma nonostante questo continuerà a rimanere chiuso nelle sue stanze finché non scadranno i 10 giorni di quarantena precauzionale stabiliti dalle autorità sanitarie spagnole.

Nel frattempo, Letizia non è certo rimasta con le mani in mano e ha preso parte agli eventi in agenda previsti in questi giorni. È stata a Siviglia per l’inaugurazione del Tourist Innovation Summit, un appuntamento molto importante al quale era prevista la presenza di entrambi i coniugi.

La Ortiz anche la prossima settimana sarà la protagonista indiscussa, con quattro incontri che si svolgeranno tra Valencia e Madrid. Letizia però ha dovuto condividere l’agenda reale di questi ultimi giorni con un altro esponente della Corona, l’ex Regina Sofia.

La madre di Felipe infatti ha voluto sostenere il figlio partecipando a uno degli incontri previsti: ha presieduto al Palazzo Reale di Madrid alla cerimonia di consegna della XXIX edizione del “Premio Reina Sofía per la poesia iberoamericana”, assegnato ogni anno dal Patrimonio Nazionale insieme all’Università di Salamanca.

La Regina insomma si è ritrovata a condividere la sua agenda con la suocera, ma non hanno presenziato insieme a nessun appuntamento: cosa che sicuramente avrà fatto piacere a Letizia, che con l’ex Regina non ha certo un rapporto idilliaco.

Nuora e suocera infatti hanno dato spesso dimostrazione del loro astio l’una per l’altra. Celebre infatti l’episodio risalente al 2018, quando Letizia ha impedito alla figlie di posare davanti ai fotografi con la nonna dopo la messa di Pasqua a Palma di Maiorca.

Negli ultimi tempi il rapporto tra le due donne sembrava essere migliorato, ma la Regina di Spagna avrebbe fatto un altro passo falso verso la madre di Felipe, impedendole di vedere le nipoti. Un vero e proprio smacco per l’ex Regina, che si sarebbe vista sbattere la porta in faccia di fronte a un tentativo di incontrare Leonor e Sofia quando la Ortiz era impegnata in un evento ufficiale.