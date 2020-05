Letizia di Spagna volontaria per la Croce Rossa: la sua giornata di lavoro

editato in: da

Per Letizia di Spagna continuano gli impegni fuori da Palazzo della Zarzuela, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria.

Nonostante la Regina abbia organizzato minuziosamente i suoi impegni istituzionali e quelli del consorte Felipe, tra telefonate e videochiamate dai loro uffici a Palazzo, sembrerebbe il momento di tornare gradualmente alla normalità.

La Ortiz infatti ha partecipato a una giornata con i volontari della Croce Rossa, un’associazione alla quale è particolarmente legata, perché è anche presidente onorario della fondazione.

Così, insieme a guanti e mascherina – come impongono gli attuali standard di sicurezza – Letizia di Spagna, come una volontaria qualsiasi, per tutta la mattina ha indossato anche il caratteristico gilet rosso dell’associazione.

Anche questa volta la Regina, come nelle ultime visite fuori da Palazzo, ha voluto lanciare un messaggio di sostegno e vicinanza al suo Paese, partecipando ad attività di volontariato in prima persona e regalando sicuramente un’immagine di sé diversa dal solito.

Letizia, con la sua innata eleganza, si è presentata alla Croce Rossa indossando un semplice golfino bianco con delle bande nere sulle maniche, abbinato a un pantalone scuro a sigaretta. Come sempre, la Regina ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle – che mostrano qualche filo di argento qua e là – unito a un make up dai toni più scuri del solito.

Ai più attenti poi, non è sfuggito un dettaglio: per l’occasione ha abbandonato i suoi amati tacchi. Ai piedi ha scelto di portare dei semplici mocassini, che le hanno permesso di visitare le strutture e controllare attentamente il lavoro svolto dai volontari.

Senza dimenticare l’aiuto che ha dato con la verifica dei prodotti in magazzino e con le chiamate effettuate dal centro di controllo agli anziani, ai giovani in età scolare e a coloro che sono rimasti disoccupati durante queste settimane.

Un look decisamente più comodo rispetto ai tailleur e agli abiti eleganti a cui ci ha abituati, ma adatto all’occasione particolare: Letizia come sempre non sbaglia un colpo, dimostrando di essere impeccabile in qualsiasi circostanza.

Sebbene avesse avuto più di una telefonata con la Croce Rossa in questo periodo, Letizia ha comunque voluto monitorare in prima persona il programma “Responde” della Croce Rossa, che ha aiutato tantissimi spagnoli in questo momento di difficoltà.