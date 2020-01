Letizia di Spagna, svelato il suo segreto di bellezza per essere sempre perfetta

editato in: da

Abituata ad avere sempre le luci dei riflettori puntate su di lei, Letizia di Spagna sta ben attenta a comparire al massimo dello splendore. Ad ogni evento pubblico, che sia lei la protagonista oppure suo marito, il Re Felipe VI, riesce sempre a raccogliere i consensi dei presenti.

La Regina consorte ha un particolare gusto nel vestire, tanto da essere ammirata e imitata da migliaia di persone. Sceglie sempre abiti perfettamente consoni all’occasione, passando dall’elegante al casual in maniera davvero rapida e senza perdere mai di stile. Ma non sono solo i suoi magnifici outfit ad aver catalizzato l’attenzione dei royal watchers: Letizia ripone infatti particolare cura nel tenersi in forma e nell’avere sempre pelle e capelli perfetti.

La scelta del make up e dell’acconciatura giusti sono naturalmente fondamentali, ma prima ancora di questo bisogna prendersi cura di se stessi. Sembra che la Regina abbia fatto ricorso a qualche ritocchino estetico per levigare le rughe, inevitabilmente sorte con il passare del tempo. I media spagnoli ne hanno parlato a lungo, anche se pare che la notizia non sia mai stata confermata. Ciò che invece è emerso riguarda i suoi bellissimi capelli: uno dei segreti della sua routine quotidiana è stato finalmente svelato.

Letizia riceve quasi ogni mattina una visita dalla sua parrucchiera fidata, la signora María Luz Valero Reneses. Con lei intrattiene rapporti da ormai moltissimi anni, visto che l’ha conosciuta ai tempi in cui lavorava ancora come giornalista in televisione. María Luz si presenta a Palazzo quando sorge il sole – e precisamente alle 6 di mattina – per prestare le sue attenzioni agli splendidi capelli della Regina consorte. Pare, addirittura, che queste visite avvengano all’insaputa di Re Felipe.

È proprio sotto il consiglio di María Luz Valero Reneses che la Ortiz riesce ad avere una chioma sempre perfetta, usando anche creme e maschere che mantengano i suoi capelli luminosi e vitali. L’hair stylist si cela anche dietro ai vari cambiamenti che, nel corso degli anni, la Regina ha apportato al suo look. La parrucchiera aveva svelato, in un’intervista a LOC nel 2015, che ogni decisione in merito ai capelli di Letizia viene presa assieme, per evitare sgradite “sorprese”. Il segreto è dunque avere una cura quotidiana del proprio cuoio capelluto, e un aiutino professionale di certo contribuisce all’eccellente risultato cui la Ortiz ci ha abituati ormai da anni.

Per questo motivo Letizia di Spagna ha deciso di non separarsi più dalla sua hair stylist di fiducia, che a quanto pare l’accompagna durante ogni suo viaggio per far sì che la Regina possa contare sempre sul suo aiuto. Una scelta eccellente che gli spagnoli, però, sembrano criticare. Ma nonstante tutto, nell’immaginario comune, una cosa è certa: la moglie di Felipe è diventata una vera e propria icona di stile.