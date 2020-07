Letizia di Spagna supera se stessa: tuta da 40 euro e il perfetto abito estivo

editato in: da

Letizia di Spagna: abito a fiori e tuta low cost

Letizia di Spagna è la Regina dell’estate a tutti gli effetti. I suoi ultimi cambi di look sono una favola e lei spazia dalla tuta low cost all’abito che tutte noi dovremmo avere nell’armadio.

Se Kate Middleton si sta giocando il suo ruolo a Corte sfoggiando outfit significativi in video-conferenza (ha presenziato solo a due eventi nel mese di giugno), Letizia continua il tour per il Paese. E a ogni appuntamento si presenta con mise perfette, con gonne rigorosamente sotto il ginocchio che non vuole più mostrare.

Seguendo quindi uno stile ormai consolidato, la Regina si è presentata a Benidorm con suo marito Felipe, attirando a sé l’attenzione di tutti con uno splendido abito bianco con grossi fiori rosa, ovviamente smanicato e lungo ben oltre le ginocchia. Si tratta di un vestito firmato Adolfo Dominguez, uno dei suoi marchi prediletti. In realtà il look non è nuovo, l’abito lo ha indossato solo un’altra volta nel 2018.

Letizia lo abbina a un paio di scarpe rosa con zeppa in corda, di Macarena. I gioielli ridotti al minimo con piccoli orecchini a cerchio. I capelli sono raccolti in una coda di cavallo, strategica per combattere il caldo ed evitare che la chioma s’increspi per l’umidità. Letizia è splendida e il suo è il look perfetto per l’estate, nemmeno troppo complicato da replicare. Se proprio dovessimo trovarle un difetto, l’abito è un po’ largo in vita. Forse andava leggermente ristretto per farlo cadere in modo impeccabile.

Letizia in effetti sembra dimagrita e la prova sta nella tuta di Mango (costo 40 euro) durante la visita a Cuenca, che ha abbinato a una borsa in paglia di Massimo Dutti e le immancabili espadrillas che hanno del tutto sostituito le scarpe con tacco a stiletto. Complici la cintura in vita e i pantaloni morbidi, la magrezza della Sovrana non è passata inosservata. In ogni caso, è sempre perfettamente impeccabile.