Letizia di Spagna stupisce osando con un look senza precedenti

Letizia di Spagna ancora una volta lascia senza parole grazie ai suoi look.

Per l’udienza a Palazzo Zarzuela, sceglie una blusa a fiori. Fin qui niente di sorprendente. La Sovrana ama molto le stampe floreali come dimostra uno degli ultimi abiti, firmato Hugo Boss, sfoggiato a Madrid, che è un must have del guardaroba di Letizia. Ama talmente tanto queste fantasie da esagerare a volte.

Questa volta però la Regina stupisce tutti scegliendo un marchio sostenibile, mai indossato prima. Si tratta del brand basco, Indi & Cold che firma la blusa a fiori color pastello, indossata da Letizia. Altra novità assoluta è la forma del capo, morbida e a vita alta. Di solito, la moglie di Felipe predilige modelli fascianti che esaltano la sua figura magra e il vitino da vespa.

Letizia abbina la maglia primaverile con classico paio di pantaloni scuri a sigaretta, di Hugo Boss, e a delle décolletée di Magrit, già indossate per la scorsa pasqua militare.

Questo look sarà il primo con cui questa settimana ci delizierà Letizia. La Regina infatti è attesa giovedì 27 febbraio all’inaugurazione della Fiera di Arte contemporanea, ARCO, dove di solito dà il meglio di sé in fatto di outfit. Poi venerdì 28 febbraio tornerà in pubblico alla cerimonia di consegna del premio Fondazione Princess of Girona 2020.