Letizia di Spagna, lo stile che ha scelto per Leonor e le differenze con la sorella Sofia

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito e le figlie sono un incanto

Letizia di Spagna è una mamma attenta e molto premurosa, sin da quando le sue figlie erano piccolissime si è preoccupata di far sì che potessero godere delle migliori possibilità, dall’educazione scolastica ad un regime alimentare equilibrato che soddisfacesse tutte le loro esigenze nutrizionali. E ora che Leonor e Sofia sono cresciute, pone grande attenzione anche al loro stile.

Nell’ultimo anno, le due ragazze hanno vissuto un periodo di grandi cambiamenti. La Principessa Leonor, erede al trono di Spagna in quanto primogenita di Re Felipe VI, ha iniziato a essere una presenza più importante nelle uscite pubbliche con la famiglia, proprio in preparazione dei futuri impegni che la vedranno inevitabilmente sempre più coinvolta. Abituati a ricordarla ancora bambina, quando spensierata compariva accanto a sua sorella Sofia, oggi la vediamo come una ragazza molto matura e pronta a ricoprire il ruolo istituzionale che la attende.

Alla soglia dei suoi 15 anni, che compirà il 31 ottobre 2020, la Principessa Leonor ha già saputo dimostrare un grande contegno e un’innata eleganza – ereditata probabilmente dalla mamma – nel prendere parte agli appuntamenti ufficiali della Famiglia Reale. La crescita della primogenita di Letizia è evidente non solo nei tratti del volto che, abbandonata la morbidezza dell’infanzia, si fanno sempre più delicati. La Regina consorte si preoccupa anche del suo stile, un dettaglio decisamente importante nel passaggio di Leonor da bambina a splendida adolescente.

Nei mesi passati abbiamo notato sempre di più le scelte che Letizia ha compiuto in merito al look della Principessa ereditaria, a partire da alcuni accessori che hanno in comune: come ogni mamma e figlia al mondo, anche loro hanno iniziato a scambiarsi abiti e gioielli per i loro impegni importanti. Una delle ultime novità nel guardaroba di Leonor riguarda le scarpe, e ha sorpreso tutti. La giovanissima figlia di Letizia e Felipe, in occasione della consegna del Premio Principessa delle Asturie, ha indossato un paio di scarpe con piccoli tacchi.

Tacchi che, nel corso della serata, si sono fatti un pochino più alti a seguito di un cambio d’abito: Leonor sta lasciando pian piano un look da ragazzina per adottare quello, così simile alla mamma, che la farà sembrare sempre più adulta. E Sofia? Anche lei è sempre presente agli eventi della Famiglia Reale, perché a quanto pare i suoi genitori non hanno intenzione di fare alcuna disuguaglianza tra le due sorelle. Tuttavia, sul piano fisico alcune differenze sono emerse.

Se Leonor ha preso molto da Letizia, l’Infanta Sofia ha il fisico statutario del papà ed è già molto alta – ha superato in altezza sia la mamma che la sorella. E forse è anche questo il motivo per cui al momento i tacchi sono riservati solo alla Principessa Leonor.