Letizia di Spagna statuaria: seduce col look total black

Letizia di Spagna splendida col total black

Letizia di Spagna lascia letteralmente senza fiato durante la consegna del National Research Awards 2019 al Pardo di Madrid.

Dopo l’imperdonabile errore di stile, la Regina torna in pubblico sfoggiando uno dei suoi migliori look degli ultimi tempi che certo non fa rimpiangere la sua stylist, in congedo maternità. Letizia seduce col più semplice degli outfit. Si tratta di un abito nero, sobrio e castissimo, accollato, con maniche lunghe e ampie e gonna che arriva alle caviglie.

Ma questa mise ha un dettaglio che la rende irresistibile: è aderente alla silhouette perfetta di Letizia, ulteriormente esalta dalla cintura in vita e dagli stivali in camoscio dal tacco stiletto di Steve Madden, più volte indossati, entrambi rigorosamente neri. La Regina sfrutta così uno dei trucchi di stile tra i più classici ma sempre di grande impatto, il total black avvolgente che è per altro congeniale alla sua figura statuaria con tanto di lato B tonico e vitino da vespa.

L’abito è firmato COS, marchio di abbigliamento del gruppo H&M. È la prima volta che la moglie di Felipe indossa capi di questo brand, ma considerato l’effetto che ha avuto, probabilmente la rivedremo con altri modelli della collezione.

Anche i gioielli sono scelti con cura e non sono eccessivi in linea con l’intero outfit. Gli orecchini però hanno un valore speciale, infatti Letizia li ricevette in dono da Bulgari alla nascita della figlia Leonor. E poi l’immancabile anello di Karen Hallam da cui la Regina non si separa mai, essendo un regalo delle figlie. A esaltare lo stile minimal del look, concorrono il make up naturale e l’acconciatura ultra liscia con la riga a lato.

Accanto a Letizia c’è suo marito Felipe, insieme assistono alla cerimonia e scattano le foto ufficiali. Nessuna sbavatura tra loro, tutto è perfetto secondo quanto stabilito dal protocollo, sobrio come il look altamente seducente della Regina.