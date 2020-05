Letizia di Spagna: splendida in tailleur, ma con un tocco audace

editato in: da

È ancora una volta Letizia di Spagna a far parlare di sé, per il suo stile inconfondibile e per la sua incredibile eleganza. Dopo settimane di look molto sobri, la Regina consorte ha trovato l’occasione giusta per indossare un capo d’abbigliamento decisamente sprint, che le dona moltissimo.

Negli ultimi tempi, le apparizioni di Letizia si sono fatte molto più rare. A causa della situazione d’emergenza che gran parte del mondo sta vivendo, la Famiglia Reale spagnola continua a svolgere i suoi impegni da palazzo, principalmente in videoconferenza. Abbiamo potuto così ammirare una Letizia diversa da quella alla quale avevamo ormai fatto l’abitudine: per lavorare in casa, ha sempre scelto un abbigliamento sobrio ed elegante, il classico tailleur da lavoro.

In generale, il look adottato dalla Regina nelle scorse settimane è molto più naturale e semplice del solito: capelli sciolti sulle spalle, dai quali spunta qua e là un tocco di grigio, un make up molto leggero e colori prevalentemente scuri. Neanche l’arrivo della primavera ha spinto Letizia di Spagna a dare ai suoi outfit un po’ di vivacità, prediligendo delle tinte più brillanti e qualche stampa floreale. Una decisione, quella della Ortiz, che sembra voler sottolineare l’importanza del momento storico che stiamo vivendo.

Tuttavia, nelle scorse ore la Regina ha ceduto ad uno stile leggermente diverso. Durante una delle ultime videoconferenze che ha tenuto assieme a suo marito, Re Felipe VI, una radiosa Letizia ha indossato un bellissimo tailleur nero, impreziosito da una maglietta grigia pitonata che spunta dalla giacca aperta. È l’unico dettaglio più audace in un outfit che, altrimenti, sarebbe molto simile ai tanti altri che ha presentato negli ultimi giorni.

Ancora una volta, in effetti, Letizia ha fatto ricorso ad un make up naturale, ad eccezione di un leggero smokey eyes, e ad un semplice paio di orecchini di perla. E all’anulare della mano sinistra ha sfoggiato, come sempre, il bellissimo anello che le hanno regalato le sue figlie ormai un anno fa, dal quale non si separa mai. Grazie a questa piccola concessione, la Ortiz ci sembra più bella che mai. Chissà se, come fa già da qualche tempo, anche stavolta avrà rinunciato ai suoi amatissimi tacchi…