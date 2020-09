Letizia di Spagna splende col suo look preferito da donna in carriera

editato in: da

Letizia di Spagna, Regina anche nello stile con il tubino fucsia riciclato

Letizia di Spagna non smette mai di stupire, sia per la sua innata eleganza, ma soprattutto per la capacità di riciclare i suoi outfit: la Regina ha voluto indossare di nuovo uno dei suoi completi preferiti, in occasione dell’evento organizzato per la Giornata mondiale della ricerca sul cancro.

La Reina, in qualità di presidente onorario dell’Associazione spagnola contro il cancro, ha presieduto come ospite d’onore. In occasione dell’incontro Letizia non poteva che confermare il suo ruolo di icona di stile e di eleganza: anche questa volta ha sfoggiato il bellissimo tailleur rosa polvere firmato Hugo Boss, uno dei pezzi preferiti del suo guardaroba e di grande tendenza.

Negli ultimi mesi la moglie del Re Felipe ha modificato leggermente il suo stile, allontanandosi dalle sorprendenti anteprime che era solita riservare agli eventi ufficiali, riciclando più spesso i suoi outfit. Letizia infatti, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria, ha voluto dare un’immagine meno sofisticata di sé, con look semplici e dai colori tenui, per mostrare vicinanza al suo Paese in un momento così complicato.

La Regina consorte aveva già indossato questo completo in altre occasioni, prima dello scorso Natale e poi in durante due eventi, uno a febbraio all’Università politecnica di Valencia e un altro a marzo a Madrid, catalizzando, come al solito, l’attenzione su di lei.

Il due pezzi, composto da pantaloni attillati e giacca a doppio petto, è stato abbinato ancora una volta alla blusa bianca con scollo a pieghe, firmata Carolina Herrera.

Come in altri incontri istituzionali, Letizia ha abbinato il tailleur alle décolleté in vernice Hugo Boss – uno dei suoi stilisti preferiti – della stessa tonalità del completo, un bel rosa lucido, con un tacco comodo, ampio e quadrato. A completare l’outfit la pochette bianca con catena dorata, che dava ulteriore luminosità al suo look tutto da copiare.

La Regina non poteva certo rinunciare a uno dei suoi amati accessori, indossando uno dei gioielli a cui è più affezionata, l’anello d’oro firmato Karen Hallam regalatole dalle figlie Leonor e Sofia, che hanno risparmiato sulla loro paghetta settimanale per fare una sorpresa alla loro mamma.

Letizia di Spagna non delude mai le aspettative: ha scelto di portare i capelli sciolti nonostante le folate di vento, risultando – come sempre – bellissima e impeccabile.