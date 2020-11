Letizia di Spagna sostituisce Felipe in quarantena e regge la Monarchia

editato in: da

Letizia di Spagna dà il meglio al Premio Cerecedo: i look migliori e quelli controversi

Letizia di Spagna non viene meno ai suoi doveri di Regina, nemmeno quando suo marito Felipe è finito in quarantena a causa di un contatto con una persona positiva al Covid. Anzi, si mostra sempre più all’altezza del suo ruolo, proprio nel momento in cui la Monarchia ha più bisogno del suo sostegno.

Re Felipe è momentaneamente fuori dai giochi. Infatti, essendo entrato in contatto con un positivo al Covid deve trascorrere 10 giorni in isolamento. Per questo ha cancellato tutti gli impegni che aveva in agendo, alcuni dei quali però necessitano la presenza di un Reale. E chi meglio di Letizia è in grado di prendere le veci del Sovrano?

Così, secondo quanto annunciato dalla Casa Reale, la Regina presiederà da sola all’inaugurazione del Tourist Innovation Summit a Siviglia, mercoledì 25 novembre. L’appuntamento è molto importante per l’economia del Paese, perciò la presenza di almeno Donna Letizia è indispensabile. Infatti, i Sovrani sono impegnati nel rilanciare il turismo spagnolo in questo momento di crisi.

Dunque, la Regina lascia Felipe da solo a Madrid. In realtà, anche le figlie Leonor e Sofia rimangono nella capitale e svolgeranno le loro attività abituali, nonostante il padre sia in quarantena. Tra l’altro, proprio poco dopo l’inizio della scuola, anche le due Principesse furono costrette a un periodo di isolamento a causa di un compagno della Principessa delle Asturie positivo. Stessa sorte è toccata proprio a Letizia la scorsa primavera. In tutti e tre i casi, i rispettivi membri della famiglia hanno proseguito nei loro impegni abituali.

Letizia dunque ha il compito delicato di rappresentare la Monarchia da sola. Per cui c’è grande attesa per il suo arrivo a Siviglia e soprattutto per il look che sfoggerà al Summit (anche se siamo sicure che non userà il ventaglio e non solo perché siamo in autunno). In questi mesi, la Regina ha preferito adottare uno stile più semplice, puntando si capi riciclati, ma senza rinunciare all’eleganza.

Per le riunioni di lavoro preferisce i pantaloni e i tailleur, splendido quello rosso con pantaloni a zampa. Mentre per gli eventi serali, ha sempre scelto abiti raffinati ma molto minimal. Ci ha poi deliziato con alcuni must have del suo guardaroba, dalla longuette celeste di Hugo Boss al completo in stile Lady Diana.