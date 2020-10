Letizia di Spagna si supera con la gonna da sogno pericolosamente aderente

editato in: da

Letizia di Spagna, la maxi gonna da sogno

Letizia di Spagna ha affrontato pioggia e vento per presenziare alla consegna dei Premi Nazionali della Moda. In considerazione dell’evento glamour, la Regina ha superato se stessa in fatto di look con una splendida gonna che però le ha dato del filo da torcere.

Dopo il tailleur pantaloni, Donna Letizia ha scelto per il National Fashion Award 2020 un outfit eccezionale dove il pezzo forte è rappresentato da una lunga e ampia gonna a pieghe, color cipria, firmata Massimo Dutti, uno dei brand low cost che la Sovrana indossa spesso. La gonna non è nuova, ma ovviamente riciclata. Letizia l’aveva già indossata lo scorso giugno durante lo spettacolo di flamenco a Madrid. Ora però l’ha abbinato a una maglia nera con collo a sciarpa, ultra chic, ma trasparente al punto da mostrare la lingerie bianca.

Non è la prima volta che la moglie di Felipe osa con capi che lasciano intuire più del dovuto, ma Letizia sfida con tale classe il dress code di Corte che si può permettere qualsiasi cosa. E poi ha un gusto così ricercato che sa come rendere un capo eccessivamente aggressivo, perfino bon ton. Ne è un chiaro esempio questa mise in cui mixa sapientemente una gonna neo-romantica a una maglia più rock

Per proteggersi dal freddo, Letizia ha indossato sulle spalle un cappotto nero di Carolina Herrera. Dello stesso marchio è la clutch, mentre le décolletée sono firmate Manolo Blahnik, le scarpe che tutte vorremmo. Nonostante la pioggia, la Sovrana non raccoglie i capelli, ma la piega è impeccabile. Come è nel suo stile, i gioielli sono minimal. Bellissimi gli orecchini pendenti, creati da Gold & Roses.

Letizia però ha incontrato qualche difficoltà col suo look a causa del cattivo tempo. Infatti, la gonna ampia e leggera facilmente viene spostata dal vento birichino che quando soffia in direzione contraria, fa aderire pericolosamente la gonna alle gambe della Regina, esaltandone fin troppo la linea perfetta.