Letizia di Spagna si presenta con la tuta low cost. Nemmeno Kate Middleton ha osato tanto

Letizia di Spagna con la tuta di Mango incanta

Letizia di Spagna si è presentata con un look decisamente poco regale ma incantevole alle finali del FameLab España 2019, concorso internazionale di scienze.

La Sovrana, abbandonato il raffinato tubino bianco, indossa una tuta blu, firmata Mango, da 49,99 euro. Un capo low cost che aveva già indossato due volte nel 2015. Nemmeno Kate Middleton, regina del riciclo e del risparmio, ha mai osato tanto: riproporre per la terza volta un outfit economico.

Ma Letizia ancora una volta dà una lezione di stile alle teste coronate d’Oltremanica, dimostrando che si può essere eleganti anche sfruttando il medesimo look. Basta abbinarlo ai giusti accessori. E così l’ex giornalista indossa la tuta low cost con un favoloso paio di scarpe e clutch di Carolina Herrera e impreziosisce la mise con degli orecchini a cerchio tempestati di brillanti, creati da Bulgari. Mentre una cintura di pelle esalta la linea perfetta della Sovrana 46enne.

Letizia ha così catalizzato l’attenzione dei partecipanti al concorso ed è stata lei la vera protagonista della giornata. La moglie di Felipe è nota per il suo buongusto e per la capacità di trasgredire senza mai essere fuori luogo, come quando ha indossato una mise di pelle nera.

Anche Lady Middleton si è presentata con un abito riciclato all’evento commemorativo del D-Day, ma il suo vestito di Alessandra Rich costa oltre mille sterline.