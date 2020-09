Letizia di Spagna sfodera il look floreale low cost e affascina

editato in: da

Letizia di Spagna: abito floreale low cost e riciclato

Letizia di Spagna prosegue con la sua agenda di impegni, ormai a pieno regime, e sfodera un altro dei suoi magnifici look low cost, a tema floreale che la confermano nel ruolo di regina di stile.

Dopo aver disertato il primo giorno di scuola della figlia maggiore, Leonor, accompagnata solo dal padre, Letizia torna in pubblico. L’occasione è la periodica visita all’Associazione spagnola contro il cancro. La moglie di Felipe si è presentata all’appuntamento con un outfit estremamente femminile ed elegante.

Si tratta di un morbido abito blu con decori floreali bianchi, maniche lunghe, gonna ben sotto il ginocchio – come ormai è sua consuetudine – scollo castigato. Il vestito è firmato Massimo Dutti, uno dei suoi marchi low cost preferiti, insieme a Zara e Mango. Abbandonate le scarpe in corda che ha sfoggiato per tutta l’estate, Letizia sceglie delle scarpe raffinate con cinturino e tacchi alti, firmate Magrit, mentre la clutch coordinata è di Carolina Herrera.

Un look decisamente bon ton e forse un poco austero se non fosse per quei fiori bianchi che danno un po’ di luce alla mise della Regina spagnola che negli ultimi tempi ha mostrato una certa predilezione per le stoffe floreali. Naturalmente, l’abito è riciclato – come molti degli outfit sfoggiati al rientro dalle vacanze. La prima volta che Letizia ha indossato questo abito era il 2019, alla messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca. In ogni caso, l’abito le cade a pennello, anzi mostra l’esile figura della Sovrana che è sempre più magra e tonica col passare del tempo.

Letizia ha raggiunto l’edificio della Associazione portando la mascherina di protezione e teneva in mano dei dossier, probabilmente contenenti gli argomenti in discussione durante la riunione.

Questo dovrebbe essere l’ultimo impegno della settimana, anche se l’11 settembre sua figlia Sofia inizia la scuola. Quindi è possibile che la Regina si mostri nuovamente in pubblico per accompagnare la secondogenita.