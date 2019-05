Letizia di Spagna sfida Meghan Markle: l’abito da Regina è low cost

editato in: da

Letizia di Spagna in azzurro con l’abito low cost

Letizia di Spagna premia le donne d’eccezione e stupisce ancora una volta per il suo look.

La Sovrana ha indossato un abito estremamente elegante, in voile azzurro, che nasconde un segreto: sembra una gonna ma in realtà si tratta di pantaloni (che ora vanno molto di moda tra le teste coronate). Lo abbina a una cintura nera di stoffa, clutch firmata Felipe Varela e décolletée bon ton di Magrit, il marchio di calzature preferite da Letizia.

La mise raffinata è regale, a partire dalla scelta del colore. L’azzurro infatti simboleggia il potere e per questo anche Elisabetta d’Inghilterra lo indossa spesso, come durante l’ultimo Garden Party.

L’outfit regale però nasconde un segreto. Non solo è riciclato, ma è anche low cost. Si tratta infatti di un abito di Zara che in Spagna è stato scontato a 12 euro. L’ex giornalista recentemente ha sfoggiatoun altro look economico, una magnifica tuta di Mango, incantando tutti.

Letizia come Kate Middleton non ha problemi a riutilizzare capi del suo guardaroba che sa sapientemente rinnovare con accessori diversi.

Questa volta però la lezione di stile è tutta per Meghan Markle. Mesi fa la Duchessa del Sussex fu contestata per essersi presentata a un centro di sostegno alle donne in difficoltà economica con un look da migliaia di euro. Ebbene, Letizia, che ha incontrato le donne meritevoli del suo Paese, ha dimostrato che si può essere impeccabili anche senza spendere un patrimonio.

L’abito di Letizia può essere indossato da ognuna di noi. Lady Markle dovrebbe imparare a non ostentare.