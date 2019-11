Letizia di Spagna sfida Barcellona in rosso ed è un trionfo

editato in: da

Letizia di Spagna e suo marito Felipe si sono recati a Barcellona con le figlie Leonor e Sofia per la consegna dei premi, Princesa de Girona, un evento delicato che coinvolge la Famiglia Reale in una serie di impegni istituzionali.

L’appuntamento quest’anno è particolarmente importante, non solo per la delicata situazione politica in Catalogna, ma anche perché è il primo viaggio ufficiale di Leonor, che ha appena compiuto 14 anni, in quanto Principessa delle Asturie. Fino all’ultimo momento, però, la presenza delle figlie della augusta coppia era incerta, proprio per motivi di sicurezza. Ma la loro partecipazione alla cerimonia si è rivelata fondamentale, dunque le ragazze hanno seguito mamma e papà.

Letizia ha voluto dare il meglio di sé, scegliendo il colore che la valorizza di più: il rosso. La Sovrana ha dunque incantato Barcellona col suo primo outfit, un tailleur total red dello stilista ispano-argentino, Roberto Torretta, uno dei suoi stilisti preferiti. Si tratta di un completo giacca e pantalone a zampa, già indossato in passato dalla Sovrana, che ha abbinato a una clutch in pitone di Carolina Herrera, décolletée rosse di Varela e orecchini pendenti con rubini, creati da Aldao Joyeros.

Letizia è semplicemente splendida e ancora una volta si veste di rosso per accompagnare la figlia Leonor nei suoi primi impegni di Corte. Aveva infatti indossato un abito color del fuoco in occasione del primo discorso pubblico della Principessa. La 14enne a Barcellona si è invece presentata con un abito bon ton, blue e bianco, in tweed. Una scelta azzardata, poiché il modello e la stoffa sono considerati troppo “seri” per una adolescente. Ma lei stupisce con la sua disinvoltura.

Sua sorella Sofia l’affianca con un vestito bicolore, azzurro e blu. Mamma Letizia, malgrado non passi inosservata, sa sapientemente mettersi da parte per dare il giusto spazio alle sue ragazze, in particolare alla primogenita che diventerà Regina di Spagna.