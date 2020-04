Letizia di Spagna, il segreto dietro la sua immagine perfetta

editato in: da

Letizia di Spagna ci ha abituati a vederla sempre impeccabile, in ottima forma, tra look elegantissimi e raffinati – anche low cost – tanto da essere ammirata (e copiata) da moltissime donne.

La Ortiz, indiscussa regina di stile, non sbaglia mai un colpo e lo sappiamo bene: agli eventi riesce sempre a stupire, anche con outfit riciclati, che risultano perfettamente curati e non presentano mai un dettaglio fuori posto.

Letizia non ha mai fatto mistero di allenarsi, dedicando ore alla ginnastica per mantenere un fisico invidiabile. E, a quanto pare, seguirebbe anche un regime alimentare particolarmente salutista, al quale ha fatto adeguare anche Felipe e le figlie Leonor e Sofia, attuando a Palazzo una vera e “rivoluzione” culinaria.

Alcune indiscrezioni parlano anche di piccoli ritocchini a cui la Ortiz si sarebbe sottoposta per levigare le rughe e gli altri segni del tempo. I media spagnoli ne hanno parlato tante volte, anche se la notizia non è mai stata confermata. Ma a quanto pare ci sarebbe un altro segreto che la moglie di Felipe vorrebbe nascondere, che non è sfuggito agli osservatori più attenti: Letizia sarebbe miope.

La Regina, infatti, non legge mai qualcosa in pubblico e non guarda gli schermi quando c’è una presentazione. Secondo alcuni, quando è presente, sarebbe il marito Felipe a prendere la parola (e toglierla dall’imbarazzo), ma a quanto pare è un atteggiamento che avrebbe anche quando presenzia da sola agli eventi.

A confermarlo però è stata la testata giornalistica Informalia, che ha colto in flagrante la Regina al cinema: Letizia, che aveva i capelli raccolti in uno chignon alto, avrebbe tirato fuori dalla borsa un paio di occhiali per assistere al film. Una scena che ha lasciato tutti i presenti di stucco.

Probabilmente per lei, indossare degli occhiali da vista – a maggior ragione con delle lenti a fondo di bottiglia – sarebbe un dettaglio che intaccherebbe la sua immagine impeccabile.

La Ortiz infatti, oltre al particolare gusto nel vestire, che la fa apparire elegante e raffinata in ogni occasione, ci tiene a mostrarsi sempre con pelle e capelli perfetti. Del resto, tra il make up radioso e la visita, quasi tutte le mattine, della sua parrucchiera di fiducia, Letizia di Spagna non può che apparire sempre perfetta, ma non sarebbero certo un paio di occhiali a scalfire la sua naturale bellezza.