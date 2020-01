Letizia di Spagna fuori dagli schemi, il segreto condiviso con Felipe

editato in: da

Questo inizio del 2020 è stato piuttosto difficile per la corona spagnola: Letizia e suo marito Felipe hanno dovuto sopportare situazioni di grande stress, ma non per questo sono mai venuti meno ai loro tanti impegni ufficiali. Anche per loro arriva però il momento di rilassarsi e godersi finalmente un po’ di tranquillità.

Cosa fanno per staccare la spina? Letizia e Felipe condividono un piccolo segreto che riguarda proprio la loro vita privata: è il loro trucchetto per rilassarsi dopo aver affrontato giornate particolarmente pesanti, quando la voglia di distrarsi è davvero troppo grande. Di che cosa si tratta? Del cinema, naturalmente. D’altronde, è una cosa che facciamo in tantissimi. Se siamo stanchi dai tanti impegni quotidiani, o se ci sentiamo giù per qualche motivo, cosa c’è di meglio se non godersi un bel film in pace, con le persone che amiamo di più?

Certo, per la coppia reale è un po’ più difficile potersi concedere uno svago di questo genere. Ma non per questo Letizia e suo marito si lasciano spaventare. I media spagnoli hanno infatti rivelato che proprio di recente la Ortiz è stata avvistata in compagnia del Re in una sala cinematografica di Madrid – presso la Ciudad de la Imagen, moderno complesso in cui si trova anche il multisala Kinépolis. I due coniugi, mano nella mano, si sono così presi una serata di relax tutta per loro, lasciando a casa le figliolette Leonor e Sofia.

Secondo quanto rivelato dalla stampa locale, questo sarebbe proprio il loro segreto per allontanare la mente dalle tantissime incombenze che riguardano il loro ruolo di potere, ma anche per ritrovare un po’ di intimità, come due innamorati qualsiasi. Letizia e Felipe si sarebbero presentati al cinema quando le luci erano ormai spente, così da non essere visti dal resto del pubblico, e avrebbero scelto due posti in ultima fila, sempre per passare inosservati.

Soli, sì, ma pur sempre accompagnati da alcuni membri della scorta, per far sì che nulla potesse loro accadere. E così, il Re e sua moglie si sono potuti godere una serata diversa. A quanto pare, si sarebbero concessi l’anteprima di 1917, il film di Sam Mendes ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. In passato, Letizia e Felipe si sono invece recati a vedere altri spettacoli, in genere film d’autore. Ma c’è stato spazio anche per l’ultimo episodio di Star Wars.

In effetti, questo periodo non è stato semplice per la Casa Reale spagnola. Prima la malattia e la morte dell’Infanta Pilar, zia di Re Felipe VI, poi le preoccupazioni derivanti dal comportamento della giovane Victoria Federica de Marichalar, la “principessa ribelle”. E naturalmente i molti impegni istituzionali ai quali Letizia di Spagna e suo marito non possono certo mancare. Per una sera, almeno, si sono goduti un po’ di pace.