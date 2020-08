Letizia di Spagna, la risposta sul futuro di Leonor che ha gelato tutti

editato in: da

Letizia di Spagna, l’incidente di Sofia e il sostegno della sorella Leonor

‘Cosa vuoi fare da grande?’. Tutti, almeno una volta nella vita, si sono sentite fare questa domanda e, probabilmente, hanno anche risposto con facilità e con i propositi più fantasiosi. Non è stato lo stesso, però, per Leonor, figlia di Letizia e Felipe VI di Spagna.

Leonor, infatti, è l’erede al Trono e, quando il padre non sarà più Re, diventerà Regina. Una responsabilità enorme di cui, anche adesso che ha solo 14 anni, avverte il peso. È apparso evidente a Maiorca, dove la Famiglia Reale sta trascorrendo alcuni giorni.

Felipe, Letizia, Leonor e la piccola Sofia, che si è recentemente infortunata, hanno visitato un centro socio-educativo nel quartiere di San Roca, concedendosi dei momenti con un gruppo di giovani ragazzi. E, tra loro, una bambina è riuscita ad attirare l’attenzione, facendo ciò che nessuno aveva mai osato fare: ha chiesto alla principessa Leonor quali sono i suoi piani e progetti per il futuro.

Una domanda innocente, dettata anche dalla sincera genuinità della ragazza che l’ha posta, che tuttavia ha ricevuto una risposta che ha gelato tutti. A prendere la parola non è stata la Principessa, bensì Letizia, che, con decisione, ha chiuso la questione in poche parole:

Non farà quello che vuole, farà quello che deve.

Un modo, quello di Letizia, per ribadire la grande responsabilità di cui è investita la figlia e l’esistenza di un destino già scritto. La moglie di Felipe, come è noto, è sempre stata molto attenta e scrupolosa nell’educazione impartita a Leonor e Sofia, proprio perché ben consapevole del ruolo che ricopriranno in futuro e di quanto i loro comportamenti potrebbero influire sulle sorti del Paese e della Monarchia.

Insomma, per Leonor il dovere viene prima di tutto. Il Trono, però, è ancora lontano e, per adesso, la Principessa dovrà dedicarsi agli studi. Durante questa estate, inoltre, potrà iniziare ad abituarsi a una vita piena di impegni istituzionali, come quella di mamma Letizia.

La Principessa, nei prossimi giorni, affiancherà Felipe durante gli eventi e gli incontri organizzati: il Re e la Regina, infatti, hanno deciso che, insieme alle figlie, trascorreranno le vacanze concedendosi poco riposo e continuando ad ascoltare le esigenze del popolo spagnolo. Leonor riuscirà a essere all’altezza delle aspettative?