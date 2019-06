Letizia di Spagna ricicla il tubino e non sbaglia: a 47 anni è perfetta

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla ancora il look e non sbaglia.

La Sovrana ha partecipato a Madrid col marito Felipe a un incontro della Fondazione Principessa delle Asturie, l’associazione che prende il nome dal titolo di sua figlia Leonor, e che si occupa di promuovere i valori della scienza e della cultura.

Letizia si è presentata con un elegante tubino color tiffany del suo stilista preferito, Hugo Boss. Una abito formale ed elegante ma non impegnativo, vero passepartout per le occasioni più svariate. Il look non è nuovo, la Regina l’ha già indossato diverse volte. Ma Letizia come Kate Middleton non ama gli sprechi e appena può ripropone le mise rinnovandole con gli accessori.

In questo caso ha indossato scarpe di Magrit e clutch color crema. Ed è impeccabile. Difficilmente sbaglia, anche se l’abbiamo vista commettere un passo falso con la gonna del potere. Certo la Sovrana spagnola indossa l’abito con grande classe e soprattutto sfoggia un fisico perfetto a 47 anni. Le linee aderenti del tubino esaltano le gambe e il lato B tonici.

L’outfit di Madrid la mette in competizione ancora con Kate. Le due donne, ancora al lavoro, hanno sfoggiato i due outfit dell’estate. Il tubino tiffany di Letizia, perfetto anche per l’ufficio, si scontra con l’abito romantico a fantasia della Duchessa di Cambridge. Il primo riflette uno stile più cittadino, il secondo più bucolico: a voi la scelta.