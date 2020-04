Letizia di Spagna, la regola che impone a Felipe

editato in: da

In quanto a stile, Letizia di Spagna non ha di certo nulla da imparare. È una delle donne più ammirate al mondo, sempre impeccabile ad ogni evento pubblico al quale abbia partecipato negli ultimi anni. La Regina consorte ama prestare molta attenzione al suo look fin nei minimi dettagli, e a quanto pare vuole che anche suo marito faccia lo stesso.

Non è una sorpresa che Letizia sia molto esigente, quando si tratta di prendersi cura di sé. A corte segue una dieta rigorosa, che propone in maniera sistematica anche alle figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, e al marito. È molto attenta anche nella sua routine quotidiana, fatta di allenamenti ai quali non rinuncia mai, proprio perché ama essere sempre in perfetta forma. E naturalmente, in fatto di look sa come valorizzarsi: non c’è abito o make up da lei indossato che non abbia fatto tendenza. Da vera icona di stile, la Ortiz pretende che chi sta al suo fianco non sia da meno.

Lo abbiamo visto con la Principessa Leonor, che ha già dato segno di essere sulla buona strada. Lei e sua mamma condividono alcuni piccoli segreti di stile che non sono sfuggiti al pubblico. E siamo sicuri che anche la secondogenita Sofia seguirà le orme di Letizia, che a quanto pare è proprio una brava insegnante. Che dire, però, di Re Felipe VI? Anche lui sarà “sotto stretto controllo” da parte di sua moglie? Quel che è certo è che, in quanto simbolo istituzionale della Spagna, deve apparire sempre perfetto in ogni occasione. In effetti, il sovrano non manca mai di eleganza, e siamo sicuri che in molti si chiedono se dietro il suo look ci sia lo zampino di Letizia.

Secondo alcuni rumors di corte, la Regina consorte avrebbe imposto una regola a suo marito, che riguarda l’utilizzo di un particolare profumo. Letizia adorerebbe la fragranza di Loewe, un brand di lusso spagnolo che tratta abbigliamento, accessori e prodotti per la persona. Sono molti i reali che amano questo marchio – anche Donna Sofia, la madre di Re Felipe VI, ha diverse borse firmate dalla casa di moda spagnola. Non ci stupisce che Letizia, spesso attenta anche alla provenienza dei suoi abiti, sia affezionata a questo band. E si dice che suo marito non possa usare altro profumo all’infuori di quello di Loewe. Deve essere davvero buonissimo, per aver fatto impazzire la Regina.