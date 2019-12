Letizia di Spagna si conferma regina di stile: perfetta con il maxi tailleur

editato in: da

Il Natale è ormai alle porte ma per i Reali di Spagna gli impegni non sono ancora terminati. La stanchezza, però, non si fa sentire o, perlomeno, non si nota. La Regina Letizia, infatti, si mostra sempre in tutto il suo splendore e continua a dare lezioni di stile.

Alle porte delle feste natalizie, la Regina Letizia di Spagna si è concessa ancora un impegno formale. Si è trattato di un’interessante visita ad una mostra, in cui sono state esposte oltre cento opere, allestita nella sala delle esposizioni temporanee al Palazzo Reale. Si tratta dell’ultimo impegno della settimana, prima delle feste natalizie.

La stanchezza della Regina, se c’è, non si fa assolutamente vedere. Composta, elegante e radiosa, Letizia ha conversato e osservato le opere con estremo interesse. La mostra, commissionata da Fernando Checa, ex direttore del Museo del Prado, che raccoglie opere artistiche appartenenti a due monasteri, sembra esserle particolarmente piaciuta. D’altronde, vi sono esposti ritratti e sculture di artisti di grande calibro come Antonio Moro, Pantoja de la Cruz, Ribera, Sánchez Coello, Pedro de Mena, Gregorio Fernández e Rubens.

Che look ha scelto la Regina Letizia di Spagna per visitare l’importante mostra? Il suo outfit era perfetto: un capolavoro tra i capolavori. La reale, infatti, ha optato per un maxi tailleur di color rosa antico. Ha indossato, inoltre, una blusa bianca che ha fatto risplendere il suo incarnato. Ottima la scelta delle calzature, che è ricaduta su delle decollete color rosa cipria con tacco quadrato.

All’abito sofisticato la Regina ha abbinato un make-up altrettanto ricercato. Un trucco estremamente naturale, che c’è anche se non sembra. Con il rossetto satinato nude e il gioco di ombretti per intensificare lo sguardo ha conquistato tutti. Nonostante i luminosi orecchini, il suo accessorio più bello, però, è stato, senza ombra di dubbio, il suo smagliante sorriso.

Grande assente alla mostra Felipe, che non ha potuto ammirare la moglie mentre intratteneva i suoi ospiti. Il Re, infatti, era impegnato in ultimo evento. Mentre la Regina visitava la mostra, lui ha accolto Enrique Lores, presidente del marchio HP.

Ora che tutti gli impegni della settimana sono stati portati a termine, la coppia reale potrà preoccuparsi dei preparativi per le festività natalizie. Cosa sceglierà di indossare la Regina Letizia per queste feste imminenti?