Letizia di Spagna, Re Felipe VI negativo al Covid

Letizia di Spagna, l’insolito modo di indossare i cappotti che fa tendenza

Nel momento del bisogno, Letizia di Spagna non ha avuto esitazioni: adempiendo ai suoi doveri di Regina, ha saputo prendere in mano la situazione anche in una condizione piuttosto delicata. Negli scorsi giorni ha fatto le veci di suo marito, Re Felipe VI, finito in quarantena a causa del contatto con un positivo. Ma a quanto pare presto potrà tornare in campo.

Da Palazzo Reale arriva infatti una bella notizia. Tre giorni dopo l’inizio del suo isolamento, Felipe si è sottoposto a tampone ed è risultato negativo. Naturalmente, continuerà a rimanere chiuso nelle sue stanze alla Zarzuela, finché non scadranno i 10 giorni di quarantena precauzionale stabiliti dalle autorità sanitarie spagnole. Ma la Monarchia può tirare un sospiro di sollievo: è solo questione di tempo e il Re riprenderà in mano la sua fitta agenda di impegni ufficiali.

Nel frattempo, Letizia si è data da fare e ha preso parte agli eventi previsti in questi ultimi giorni. Ad esempio, è stata a Siviglia per l’inaugurazione del Tourist Innovation Summit, un appuntamento molto importante al quale era prevista la presenza di entrambi i coniugi. La Regina consorte non ha incontrato alcuna difficoltà nell’adempiere ad un ruolo così delicato, trovandosi sola nel rappresentare la Monarchia.

Re Felipe VI, dal suo canto, ha già ricominciato ad apparire pubblicamente, seppure in maniera virtuale. Il 27 novembre ha partecipato in via telematica al V Forum Regionale dell’Unione per il Mediterraneo, meeting che si tiene annualmente a Barcellona. Grazie alla tecnologia, ha potuto ridurre le distanze e “incontrare” i capi delegazione e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali che hanno presieduto all’importante evento.

Questa non è la prima volta che la Famiglia Reale spagnola si trova ad affrontare l’ostacolo della quarantena. La scorsa primavera era toccato proprio a Letizia: aveva avuto contatti con il Ministro Irene Montero, in seguito scopertasi positiva al Covid, e per questo motivo si era messa in isolamento fiduciario alla Zarzuela.

Mentre nelle scorse settimane si è verificato un caso positivo nella classe frequentata dalla Principessa Leonor, che si è quindi trovata in quarantena assieme a sua sorella Sofia a pochi giorni dall’inizio della scuola. In entrambi i casi, è risultato poi un falso allarme: sia Letizia che Leonor hanno avuto tamponi negativi e hanno potuto riprendere i loro impegni nel giro di poco tempo.