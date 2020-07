Letizia di Spagna, la Principessa Leonor la imita. Ed è splendida

editato in: da

Letizia di Spagna: abito a fiori e tuta low cost

Letizia di Spagna conquista ancora una volta il pubblico, presentandosi più bella che mai a Merida, cittadina dell’Estremadura che anche quest’anno accoglie il Festival del Teatro Classico. Con lei e Re Felipe VI hanno partecipato anche le Principesse Leonor e Sofia, che brillano per la loro freschezza.

Nelle ultime settimane, Letizia e Felipe hanno seguito un rigido calendario di impegni ufficiali che li hanno condotti in un lungo tour della Spagna: in ciascuna città sono stati accolti calorosamente, e la Regina consorte ha avuto molte occasioni per sfoggiare il suo stile impeccabile – ad eccezione di qualche piccolo errore che ha saputo, però, farsi prontamente perdonare. Stavolta sono le sue figlie a rubarle la scena, eleganti e bellissime come sempre. Per il primo anno, infatti, la Famiglia Reale si è presentata a Merida al completo, per assistere alla rappresentazione dell’Antigone nella splendida cornice del Teatro Romano.

Se Re Felipe VI ha optato per un look piuttosto semplice e informale, abbinando un paio di pantaloni bianchi ad una camicia verde scuro leggermente sbottonata, Letizia ha sfoggiato uno splendido abito midi nero firmato Poète, un brand spagnolo molto apprezzato dalla Ortiz. Il vestito, lungo oltre il ginocchio, presenta una stampa a stelle color argento che dona molta luce al suo outfit. E naturalmente, ormai un must per l’estate, la Regina consorte lo ha abbinato ad un paio di espadrillas nere con zeppa in corda.

È proprio questo il dettaglio che la accomuna alla figlia Leonor: in questa occasione, la Principessa ha infatti indossato un bellissimo abito floreale a maniche lunghe, con un paio di semplici espadrillas rosa. Non ci sono dubbi sul fatto che mamma e figlia abbiano gusti molto simili, in fatto di abbigliamento. Anche Letizia sceglie spesso fantasie floreali, soprattutto nei mesi più caldi. E le scarpe sembrano proprio un segreto di stile che la primogenita ha rubato a sua madre.

Addirittura, in diverse occasioni Leonor ha optato per gli stessi brand amati dalla Ortiz – ne è un esempio Poète, che ha firmato il vestito portato dalla Principessa delle Asturie durante la cerimonia commemorativa che si è tenuta nelle scorse settimane alla Cattedrale di Madrid.

L’infanta Sofia, invece, sfoggia uno stile decisamente diverso: stavolta ha indossato un abito bianco a maniche lunghe e un paio di ballerine color oro. Inutile dire che, ancora una volta, sono state le Principesse ad attirare gli sguardi di tutti i presenti. Ormai da diversi mesi partecipano attivamente alla maggior parte degli appuntamenti ufficiali della Famiglia Reale, preparandosi ad un futuro sempre più impegnativo.