Letizia di Spagna, la Principessa Leonor le copia il look. Ed eredita il suo fascino

editato in: da

La Principessa Leonor è stata avvistata a Madrid mentre faceva una passeggiata insieme a suo padre Filippo e a sua madre, Letizia di Spagna. E ai più attenti non è sfuggito un particolare molto interessante: la futura Regina indossava infatti lo stesso cappotto di sua madre.

Che il fascino indiscusso della piccola Leonor fosse sotto gli occhi di tutti era evidente, ma vederla indossare un capo d’abbigliamento uguale a quello di mamma Letizia ha fatto scattare inevitabilmente un confronto tra madre e figlia. Né vincitori né vinti, Leonor assomiglia inconfondibilmente alla Regina consorte ed è da lei che ha ereditato classe e eleganza che contraddistinguono il suo aspetto e i suoi atteggiamenti regali.

Capelli biondi e occhi azzurrissimi sono i tratti distintivi della futura Regina di Spagna che, nonostante la giovane età, non sbaglia un colpo. Anche i suoi gesti più spontanei, tipici della sua giovane età, sono intrisi dell’eleganza raffinata che appartiene a Letizia Ortiz.

E se la Regina consorte è stata ormai proclamata icona di stile, non possiamo aspettarci destino differente per sua figlia Leonor. In questo periodo di vacanze scolastiche ancora in corso, la Principessa delle Asturie sta trascorrendo gli ultimi momenti di spensieratezza insieme alla famiglia. Proprio in questi giorni Leonor è stata avvistata durante una passeggiata pomeridiana con mamma Letizia e il Re Filippo.

L’erede al trono di Spagna in questa occasione indossava un cappotto nero che le arrivava fino al ginocchio. A completare il look dei pantaloni skinny grigio chiaro e degli anfibi scuri, capi d’abbigliamento audaci e casual che sottolineano la giovane età della Principessa.

Ed è stato proprio il capospalla indossato dalla sorella maggiore di Sofia ad aver acceso i riflettori su di lei. Il cappotto dell’azienda Fay è lo stesso che la Regina consorte ha indossato in precedenza in occasioni di alcune uscite pubbliche e ufficiali con suo marito Filippo. Leonor ha scelto quindi di imitare la madre e il risultato finale è un successo.

Se è vero che buon sangue non mente, in Letizia e Leonor troviamo l’assoluta conferma di questo. E una cosa è certa, la futura regina di Spagna, degna erede di sua madre, si prepara a dettare le nuove regole di stile.