Letizia di Spagna preoccupata per il rientro a scuola di Leonor e Sofia

Letizia di Spagna, tutte le prove che hanno affrontato quest’estate Sofia e Leonor

La Regina consorte Letizia di Spagna è da poco tornata ai suoi impegni quotidiani, dopo una lunga estate decisamente diversa dal solito. Tra poco toccherà anche alle sue figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia: le loro vacanze stanno per giungere al termine e dovranno fare rientro a scuola. La loro mamma, però, sembra essere molto preoccupata.

Il momento non è certo dei migliori: di recente, lo scandalo che ha coinvolto il Re Emerito Juan Carlos ha spinto Letizia e suo marito Felipe ad allontanare le ragazze dalle luci dei riflettori, per proteggerle dall’assalto dei media. Inoltre, l’emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando impone l’adozione di stringenti misure di sicurezza per un rientro a scuola senza timori. Ma sappiamo bene che la Ortiz è una donna che ama avere tutto sotto controllo, e per questo motivo pare non si senta affatto sicura per le sue figlie.

Come riporta il quotidiano El Español, la mamma di una compagna di classe di Leonor ha rivelato che il preside della scuola Santa Maria de los Rosales, che da anni è frequentata dalle due ragazze, ha già mandato una mail con l’annuncio dell’inizio dell’anno scolastico e un’altra con tutte le informazioni per tornare in aula in sicurezza. Tutto ciò, a quanto pare, non è bastato a tranquillizzare Letizia che – stando alla fonte del quotidiano spagnolo – preferirebbe tenere le figlie a casa ancora un po’.

Ma l’agenda della Regina consorte è già tornata a riempirsi, dopo la breve pausa che lei e Re Felipe VI si sono goduti dal loro rientro da Maiorca. E tra pochi giorni Leonor e Sofia ricominceranno con le lezioni: la primogenita inizierà l’11 settembre, mentre per sua sorella il rientro è previsto due giorni prima. Se l’Infanta Sofia potrà tornare normalmente in classe a tempo pieno, pare tuttavia che per la Principessa Leonor ci saranno degli importanti cambiamenti.

Per coloro che sono al suo stesso anno è prevista una modalità di frequenza in semipresenza: ciò significa che le ragazze studieranno in classe solo parzialmente, mentre alcune lezioni verranno seguite da casa. Rimane ancora il dubbio sul modo in cui le giornate scolastiche verranno organizzate, sulla possibilità di frequentare la mensa e sull’uso delle tantissime strutture che il collegio privato mette a disposizione ai suoi studenti.

Leonor si prepara così ad affrontare, tra mille incertezze, il suo anno scolastico più importante: al termine, infatti, si troverà davanti a una scelta fondamentale che segnerà il suo successivo percorso accademico. La scuola che la Principessa frequenta permette ai suoi allievi di scegliere tra una formazione scientifica, artistica, umanistica o delle scienze sociali.

La fonte che ha già rivelato le preoccupazioni di mamma Letizia ha confessato anche che la futura Regina di Spagna, probabilmente, avrà la possibilità di seguire lezioni di tutti e quattro i corsi, così da avere una formazione più ampia e variegata possibile.