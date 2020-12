Letizia di Spagna al Premio Cervantes: elegantissima in bianco

editato in: da

Letizia di Spagna, i look da favola che non ha mai più indossato

Letizia e Felipe sono impegnati con gli ultimi eventi dell’anno: la Ortiz infatti ha accompagnato il marito a Barcellona per consegnare uno dei più importanti premi spagnoli.

Si tratta del Premio Cervantes, che quest’anno è stato consegnato dai Re alla poetessa Joan Margarit durante una breve cerimonia, intima e familiare, alla presenza del ministro della Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, e dei parenti della poetessa.

Ovviamente a causa della pandemia che ha colpito anche la Spagna l’evento – che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 23 aprile nella tradizionale cerimonia nell’auditorium dell’Università di Alcalá de Henares – è stato rimandato: la consegna del premio è quindi avvenuta al Palazzo Albéniz, residenza ufficiale dei Re durante i loro soggiorni a Barcellona.

Per l’occasione, la Regina ha recuperato dal suo guardaroba una dei suoi capi più apprezzati di questo 2020: un elegantissimo abito bianco sporco con maniche lunghe. Particolarità del vestito indossato da Letizia l’orlo asimmetrico, lo scollo sfrangiato e il punto vita segnato da una fascia, che rende giustizia al fisico impeccabile della Regina.

L’abito però nasconde un segreto: da quando l’ha indossato per la prima volta – circa un anno fa – non è mai stato svelato lo stilista, e perciò ad oggi la sua provenienza rimane un mistero.

La Regina, come al solito, non ha deluso le aspettative: ha abbinato il capo a delle décolleté pitonate di Magrit – uno dei suoi stilisti preferiti – arricchite da alcune borchie. Per quanto riguarda i gioielli, la Ortiz ha optato per degli orecchini di diamanti rotondi (da cui di solito pendono le sue perle australiane) e l’anello di Karen Hallam, regalatole dalle figlie Leonor e Sofia e dal quale raramente si separa.

Letizia di Spagna ama particolarmente il bianco, tanto da indossarlo in diverse occasioni: l’ultima volta solo qualche settimana fa, all’inaugurazione del Tourism Innovation Summit che si è tenuta a Siviglia. La Regina ha sfoggiato un abito raffinatissimo bianco a pois neri, che aveva già portato durante il viaggio di Stato a Londra per incontrare Kate Middleton. Anche qualche mese fa la Ortiz aveva sfoggiato un look riciclato, bianco e nero assolutamente da imitare, con uno dei pezzi low cost più ricercati del suo guardaroba.