Letizia di Spagna, il piccolo segreto di stile che condivide con Leonor

Sempre più bella ed elegante, la Principessa Leonor è decisamente candidata a diventare la futura regina di stile, rubando lo scettro a sua madre. Ed è proprio da Letizia di Spagna che la giovanissima erede al trono sta prendendo lezioni in tema di look. Ai più attenti, in effetti, non è sfuggito un tenerissimo dettaglio, un piccolo segreto che mamma e figlia sembrano condividere.

Leonor, nonostante la tenera età, inizia ad essere una figura di rilievo in Spagna. Già dallo scorso anno la sua presenza agli impegni ufficiali della Famiglia Reale si è fatta sempre più frequente, sembra proprio si stia preparando al suo ruolo con grande costanza. Dopo aver debuttato ufficialmente qualche mese fa con un discorso che ha affascinato il mondo intero, la Principessa delle Asturie ha iniziato a condividere alcuni eventi importanti assieme ai suoi genitori. Ad esempio, solo qualche giorno fa è stata lei la protagonista indiscussa della cerimonia di apertura della 14esima legislazione, un appuntamento che ha avuto risalto a livello internazionale.

Mamma Letizia non potrebbe essere più orgogliosa delle sue figlie: Leonor e l’Infanta Sofia – anche lei spesso presente accanto alla sorella agli impegni ufficiali – sono sempre impeccabili ed estremamente attente ad ogni loro mossa, consapevoli del ruolo importante che assumono in determinate occasioni. Le due ragazzine sfoggiano inoltre un look sempre perfetto, probabilmente grazie all’impegno profuso dalla Regina consorte nell’insegnar loro le principali regole di stile. E a questo proposito, c’è un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei più, e che ci mostra ancora una volta come Leonor segua le orme di sua madre.

Letizia di Spagna ha deciso di condividere con la sua primogenita un piccolo segreto di stile. La Ortiz è sempre molto attenta a ciò che indossa e non rinuncia mai a qualche preziosissimo gioiello, per avere un tocco più glamour ed elegante. E questa stessa regola vale anche per sua figlia Leonor, che agli ultimi eventi cui ha partecipato ha sfoggiato dei graziosissimi orecchini. Gli stessi, tra l’altro, che sua madre ha indossato in più occasioni in precedenza, e che ha portato con sé presso il Parco Nazionale di Doñana, il giorno di San Valentino.

Si tratta di piccoli cerchi in oro effetto bamboo, di cui non si conosce la provenienza. Apparterranno a mamma Letizia, che li ha concessi in prestito alla figlia, o al contrario sono della giovane Leonor, e ogni tanto finiscono tra le mani della Regina consorte? Quel che è certo è che questo piccolo segreto condiviso tra mamma e figlia è dolcissimo, ed è la prova di come la Principessa delle Asturie sia sulla buona strada per seguire Letizia in fatto di stile.