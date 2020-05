Letizia di Spagna, perfetta col tubino nero. E Leonor e Sofia copiano il suo stile

editato in: da

Letizia di Spagna torna a splendere, incantando tutti con un elegantissimo tubino nero. E al suo fianco, spiccano anche le figlie Leonor e Sofia, che a quanto pare seguono in maniera eccellente le orme della mamma.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto poche occasioni di ammirare la Regina consorte, che in quanto a stile riesce sempre a sorprenderci. Di recente, infatti, l’abbiamo vista più che altro con sobri outfit da lavoro, ad eccezione di qualche occasionale appuntamento importante – come quando non ha esitato a gettarsi in prima linea collaborando gomito a gomito con la Croce Rossa. Stavolta, la Famiglia Reale al gran completo ha preso parte ad una commemorazione volta ad omaggiare le vittime della pandemia che ha colpito il mondo intero.

Letizia e suo marito, re Felipe VI, accompagnati dalle figlie Leonor e Sofia, hanno osservato un minuto di silenzio nel giardino della residenza reale, il Palazzo della Zarzuela. Un gesto, quello della Famiglia Reale, che ha un gran valore in un momento storico così difficile come quello che stiamo vivendo. Letizia e Felipe hanno adottato un look estremamente rigoroso e sobrio per questo breve momento di raccoglimento in pubblico, una scelta che si è riflessa inevitabilmente anche sulle loro figlie. Ed è proprio dagli abiti indossati in questa occasione che possiamo notare tanti dettagli interessanti.

Le due ragazzine stanno crescendo, è evidente: la Principessa Leonor, 14 anni compiuti lo scorso ottobre, ha ormai debuttato sulla scena pubblica da qualche mese. Sua sorella, l’Infanta Sofia, ha invece da poco compiuto 13 anni e ha esordito proprio nelle scorse settimane, accanto a Leonor. Le figlie di Letizia e Felipe hanno infatti partecipato alla lettura di Cervantes nel Giorno del Libro, un appuntamento molto atteso.

Avevamo già notato come, in quanto a stile, entrambe le ragazzine sembrano aver ereditato l’eleganza della mamma. E in questa occasione lo dimostrano più che mai: Letizia ha infatti scelto un tubino nero molto semplice, stretto in vita da un cinturino nero, e le figlie hanno adottato un abbigliamento molto simile. La Principessa Leonor ha indossato un semplicissimo abito nero a mezze maniche di Zara, appartenente però non più alla collezione Kids. A quanto pare, è giunto per lei il momento di passare ad un guardaroba più formale, adottando abiti del reparto donna.

E l’Infanta Sofia? Anch’essa ha indossato un abito nero dalle linee semplici ed eleganti, arricchito da un cinturino dello stesso colore e dei sabot bassi, il tutto davvero molto simile all’outfit di Letizia. In effetti, gli accessori provengono proprio dall’armadio della mamma: la cintura e le scarpe sono già state indossate in precedenza dalla Ortiz, in svariate occasioni. È chiaro che Sofia si sia fatta prestare qualche capo dalla mamma, per un appuntamento così importante.