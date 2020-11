Letizia di Spagna e quel particolare che arricchisce il tailleur riciclato: è sempre bellissima

editato in: da

Letizia di Spagna, le scarpe iconiche

Letizia di Spagna e Felipe hanno iniziato la settimana con un impegno istituzionale: la coppia di Reali, dopo molte visite e colloqui “virtuali”, hanno potuto inaugurare il nuovo Ospedale Universitario di Toledo.

Senza mai togliere la mascherina, Letizia e Felipe hanno girato i nuovi reparti, pronti per affrontare l’emergenza sanitaria che sta colpendo ancora duramente il Paese.

Dopo aver sfoggiato un look più audace lo scorso week end – riproponendo la sua amata gonna in pelle che anche Meghan Markle le copiò – questa volta la Regina ha optato per un outfit più sobrio, dai colori tenui, riciclando un completo tra i più eleganti del suo guardaroba.

Letizia non ha perso l’occasione per dare una lezione di stile: ancora una volta ha scelto di indossare dei capi già presenti nel suo guardaroba, mostrando di essere sempre bellissima senza fare shopping sfrenato.

Per l’inaugurazione del nuovo ospedale ha indossato un tailleur grigio di Felipe Varela, con dei ricami sulla gonna e giacca aderente con una cintura che fa risaltare il fisico impeccabile. Il completo, composto da una giacca grigia dai perfili blu a contrasto, è arricchito dai fiori dello stesso colore ricamati sulla gonna leggermente svasata appena sotto il ginocchio.

Impossibile per la Ortiz rinunciare ai tacchi: ha scelto delle scarpe di camoscio blu di Magrit – uno dei suoi brand preferiti – e una pochette dello stesso colore di Carolina Herrera. Malgrado la mascherina, Letizia non ha rinunciato a un make up naturale, semplice ma d’effetto, dai toni caldi, perfetto per esaltare il suo sguardo e i suoi occhi chiari.

Poi ha indossato un paio di orecchini a cerchio, tra i suoi preferiti, in oro bianco. Il look sobrio e rigoroso è stato stemperato dai capelli portati sciolti e lisci, senza nascondere ovviamente la sua ciocca grigia.

Letizia di Spagna aveva indossato questo completo di Felipe Varela in anteprima, in occasione della Giornata del Patrimonio Ispanico nel 2017. A quell’evento la Regina aveva indossato dei orecchini di perle abbinate a una spilla importante, portando i capelli raccolti in uno chignon basso: il tailleur grigio in quel caso risultava molto più austero, dimostrando che cambiando alcuni dettagli è possibile dare un tono diverso all’intero outfit.