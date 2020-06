Letizia di Spagna osa col vestito a fantasia, look audace anche per Felipe

editato in: da

Gli impegni sono sempre molto numerosi per il Reali di Spagna, Felipe VI e Letizia Ortiz. Le Regina, però, riesce sempre a dedicare tempo e attenzione ai suoi look, che risultano impeccabili in ogni occasione. E, anche nell’ultimo evento ufficiale a cui ha partecipato, pur osando, non ha deluso le aspettative.

Letizia di Spagna e Felipe VI hanno ripreso a girare il Paese a pieno ritmo per partecipare agli eventi istituzionali. E, se durante tutto il periodo della fase acuta dell’emergenza sanitaria la Ortiz ci aveva abituato a look seriosi ed abiti scuri, ora stupisce con vestiti colorati e decisamente primaverili.

Dopo aver conquistato tutti con l’abito blu low cost di Massimo Dutti, Letizia di Spagna ha puntato di nuovo su questo colore, osando però con un outfit completamente diverso. Durante la visita al Museo Nazionale delle Scienze Naturali di Madrid, infatti, ha indossando un vestito con stampa floreale, molto particolare.

Una scelta inedita per la Ortiz che, solitamente, preferisce colori più tenui, tinte unite e accostamenti meno audaci. L’abito, però, risulta essere una scelta azzeccata: è semplicemente bellissimo e, sul fisico perfetto della Regina, sta d’incanto. Il vestito a fantasia, che oltre al blu presenta anche il beige, l’arancione e il grigio, le lascia scoperte le caviglie, presenta uno scollo rotondo e maniche ampie.

A valorizzare il fisico della Ortiz, una cinta finissima, sapientemente abbinata giocando con i toni del vestito. All’abito, Letizia ha, infine, aggiunto pochissimi accessori, primo fra tutti l’anello regalatole dalle figlie a cui è particolarmente affezionata.

Durante la visita a Madrid, comunque, la Ortiz non è stata l’unica ad osare. Anche Felipe, infatti, ha sorpreso con le sue scelte in materia di abbigliamento. Il Re, che solitamente opta sempre per capi formali e scuri, questa volta ha indossato un completo color greige e un accessorio che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, rubando anche un po’ la scena al vestito di Letizia. La cravatta a fantasia bianca e rossa, infatti, non poteva passare inosservata.

Felipe e Letizia, come sempre, sono apparsi sereni, uniti e particolarmente attenti a ciò che avevano da dire i loro interlocutori. E, anche con le scelte dei look, si sono dimostrati, ancora una volta, una delle coppie più affiatate tra i Reali di tutto il mondo.