Letizia di Spagna osa con il tubino nero e incanta Madrid col nuovo look

Bellissima ed elegante come sempre, Letizia di Spagna è riuscita a conquistare ancora una volta le attenzioni del pubblico e dei fotografi. Le sue scelte in fatto di look sono sempre sorprendenti, e anche in questa occasione non è stata da meno, spiazzando tutti con un outfit decisamente più grintoso rispetto al solito.

La regina consorte ha recentemente partecipato, assieme a Re Felipe, alla 99esima edizione dei prestigiosi ABC International Journalism Awards, premi giornalistici assegnati con cadenza annuale dal quotidiano ABC. Un evento che per Letizia è particolarmente importante, in virtù del suo passato da giornalista e del premio Mariano José de Larra di cui lei stessa è stata insignita nel 2000. Per l’occasione, a Madrid la Ortiz ha sfoggiato un look total black molto particolare, con dettagli rock che hanno sorpreso tutti.

Letizia di Spagna ha indossato un tubino nero che mette in risalto il suo splendido fisico, drappeggiato sulla scollatura da un tessuto a rete arricchito da lunghe frange che ricadono tutte attorno alla parte superiore dell’abito, andando a coprirle le braccia. Un vestito firmato Hugo Boss, che rappresenta una virata netta rispetto agli ultimi look low cost che la regina aveva sfoggiato in occasioni precedenti. A completare l’outfit, la Ortiz ha scelto delle vertiginose Manolo Blahnik nere e una clutch firmata Bottega Veneta, nera anch’essa.

Gli splendidi orecchini di diamanti sono di un’eleganza incredibile e donano un tocco di luce al suo look altrimenti molto scuro. Letizia, d’altronde, ha recentemente dato una svolta anche per quanto riguarda i capelli. Via l’effetto naturale delle ultime settimane, che aveva conquistato tutti: ora ha lasciato spazio ad un bellissimo colore corvino e a una pettinatura liscia che le dona molto. Per il make up, invece, è rimasta sul classico. Uno smokey eyes molto pronunciato, abbinato ad un bel rossetto carico e ad un tocco di fard sugli zigomi, ha messo in risalto il suo meraviglioso aspetto.

Letizia, che nelle scorse settimane è stata al centro del gossip a causa di alcuni dettagli sulla sua vita privata rivelati dall’amico ed ex presidente del Congresso José Bono, torna ora a far parlare di sé come regina indiscussa di stile. E sebbene in compagnia delle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, sembra pronta a lasciar loro spazio davanti ai fotografi, quando è sola rapisce l’attenzione di tutti.