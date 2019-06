Letizia di Spagna osa coi pantaloni rossi e incanta. Meglio di Meghan e Kate

editato in: da

Letizia di Spagna incanta col look rosso riciclato

Letizia di Spagna è semplicemente incantevole mentre presenzia alla chiusura del seminario di giornalismo e comunicazione a Burgo de Osma.

La Regina, 46 anni, difficilmente commette scivoloni di stile. E anche in questa occasione conferma la sua classe e la sua eleganza. Letizia sfoggia un outfit total red, riciclato, che aveva già indossato lo scorso marzo. Più ancora di Kate Middleton, lei sa riproporre look già visti, senza mai stancare, perché sapientemente li sa rinnovare con gli accessori giusti.

In questo caso ha optato per un paio di pantaloni larghi e corti fino alla caviglia, firmati Hugo Boss, il suo stilista preferito. Della stessa griffe la maglia coi bottoncini sui polsi. Costo della mise? 417 euro circa. Completano il look un paio di décolletée di vernice rossa, create da Lodi Shoes.

La moglie di Felipe di Spagna ha inoltre la capacità di indossare qualsiasi outfit con grande raffinatezza, anche quando osa coi colori, come in questo caso, o con dettagli estremi come gli stivali cuissard. In più, sa come rendere chic un capo low cost, emblematica è la tuta blu di Mango. E come sempre dà una lezione di stile a Kate, ma soprattutto a Meghan Markle.

Ultimamente, come Kate, Letizia indossa spesso i pantaloni, considerati un tabù per le donne di rango. Lei, insieme alla Duchessa di Cambridge, li sta rendendo un elemento indispensabile anche nelle occasioni più formali.