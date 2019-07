Letizia di Spagna osa con l’abito fucsia e i tacchi killer

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con l’abito fucsia da diva

Letizia di Spagna è splendida con un incantevole abito fucsia.

La Sovrana mette a segno un’altra vittoria in fatto di stile col look firmato Carolina Herrera, che sfoggia alla consegna annuale degli Reina Letizia 2019 Awards, premi che portano il suo nome, in quanto madrina dell’evento.

Dopo il look romantico, Letizia ha stupito tutti scegliendo un colore insolito per lei, dato che abitualmente predilige tinte neutre o scure. Ma il rosa acceso è il colore del momento e forse la Regina si è ispirata alla sua “collega” inglese, Elisabetta che ha sfoggiato ultimamente un cappotto fucsia col quale ha piantato un albero. D’altro canto, anche Kate Middleton ha indossato un abito rosa, di Stella McCartney, al battesimo di Archie.

La Sovrana spagnola è incantevole con questo abito senza maniche (modello che ama molto) e gonna ampia, da diva anni ’50. L’ex giornalista l’abbina a delle mules di Steve Madden, molto particolari, a punta con fascia trasparente che impedisce al piede di scivolare. Letizia è abile a camminare senza problemi con le scarpe aperte dai tacchi sottili e altissimi che potremmo definire killer. Difficoltà per altro amplificata dal terreno sconnesso. Ma lei è maestra anche in questo.

L’outfit è poi impreziosito da un paio di orecchini con rubini e crisoprasio, creati apposta per lei. Una favola.