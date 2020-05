Letizia di Spagna organizzatrice provetta: è lei che guida le giornate di Felipe

editato in: da

Che Letizia di Spagna sia una persona estremamente organizzata non è una novità. Dal suo arrivo a corte fino al momento in cui è divenuta Regina Consorte, la Ortiz si è fatta conoscere anche per il suo estremo puntiglio e per l’attenzione per i dettagli che l’ha immediatamente fatta divenire un’icona di classe e di stile.

Ciò che però sta venendo alla luce in questi mesi di confinamento sociale è il suo ruolo di organizzatrice anche riguardo agli impegni reali del marito Felipe VI: gli attenti osservatori dei magazine spagnoli più in voga, insieme a sociologi interpellati ad hoc e a fonti vicine alla Famiglia Reale, hanno fatto notare al pubblico alcuni segnali che fanno ben comprendere come la bella Letizia sia alla guida dell’agenda del sovrano.

Dalle pagine di Hola! e Diariogol arrivano infatti dei pareri autorevoli che hanno studiato le videochiamate istituzionali che Letizia e Felipe tengono giornalmente. E se prima ci si è concentrati sulle giornate lavorative al singolare di Letizia, quelle che il sovrano tiene da solo o in compagnia della moglie sono state analizzate un po’ più a lungo e con occhio più attento.

Per quanto riguarda le videochiamate di coppia, la Regina Letizia è sempre la seconda a prendere la parola, ma i suoi gesti sin dal primo momento appaiono come d’incoraggiamento nei confronti del marito: la posizione della mani, il modo di annuire e persino il modo di guardare lascia intendere che si tratti di pause studiate, che servono per dare a Felipe il tempo di parlare o di prendere posizione.

Felipe seguirebbe così delle regole ferree, saprebbe quando parlare e quando tacere. E non è tutto qui: in tutte le videochiamate con Felipe, Letizia di Spagna ha sempre di fronte dei fogli stampati con schemi, immagini e fotografie delle persone con cui la Coppia Reale dovrà interagire. Come mostrato in occasione di alcune conferenze, più di una volta Letizia richiama l’attenzione di Felipe sui documenti, indicando questo o quell’altro punto.

A Hola! alcune fonti avrebbero inoltre dichiarato che proprio la Regina Letizia lascerebbe a Felipe degli appunti per quanto riguarda i suoi incontri privati. Dunque, anche quando Felipe è da solo, la moglie sa sempre cosa fa e con chi parlerà e gli lascerebbe dei veri e propri vademecum per non sbagliare mai un colpo.

Lo stesso farebbe con le piccole Leonor e Sofia: oltre a imporre loro delle regole di ferro, la Ortiz organizzerebbe qualsiasi tipo di incontro o intervento in modo dettagliato, per non lasciare margine d’errore. Insomma, Letizia sarebbe una vera e propria Regina dell’organizzazione: pare che sia proprio grazie a lei che la Famiglia Reale sia sempre all’altezza di fronteggiare ogni incontro, con buona pace dello staff che le lascerebbe svolgere gran parte del lavoro di pianificazione giornaliera.