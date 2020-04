Letizia di Spagna sfoggia un nuovo look, così infrange le regole della moda

editato in: da

Letizia di Spagna non sbaglia mai un colpo, quando si tratta di look: è lei la regina di stile, un titolo che le spetta indubbiamente per le decine di fantastici outfit che ci ha regalato negli ultimi anni. Si è andata via via perfezionando sempre di più, e ormai ad ogni evento pubblico il suo successo è una certezza. Ma questa volta ha deciso di andare in controtendenza, ed è ancora meravigliosa.

In questo periodo la Regina consorte lavora da casa, dopo aver visto tutti i suoi impegni annullati. Ma questo non significa per lei rinunciare ad uno stile impeccabile – quello stile che, d’altronde, l’ha sempre contraddistinta. E così le foto che la immortalano nel suo studio alla Zarzuela, il palazzo reale dove abita con la sua famiglia, ci mostrano la Ortiz in perfetta tenuta da lavoro. Salta subito all’occhio come il suo look, nonostante la primavera sia appena sbocciata, è decisamente molto sobrio.

Letizia di Spagna ci ha abituati ad ogni tipo di outfit, dai più eleganti a quelli più informali, ed è proprio in primavera che si lascia solitamente andare ad abiti floreali dai colori tenui, che rispecchiano il risvegliarsi della natura. Questa volta però ha fatto una precisa scelta di stile che sorprende tutti, e che va decisamente contro le più classiche regole della moda. Qualche giorno fa l’abbiamo vista impegnata in una videoconferenza accanto a suo marito, Re Felipe VI, e non abbiamo potuto fare a meno di notare il tailleur gessato nero, indossato sopra una semplice maglia bianca a girocollo.

Il suo è un look decisamente molto sobrio, accompagnato da un make up più naturale del solito, per avere un effetto nude che le dona tantissimo. Anche per quanto riguarda gli accessori, Letizia non ha esagerato: con i capelli sciolti sulle spalle, si intravedono appena degli orecchini, e non ha rinunciato all’anello che ormai conosciamo molto bene, visto che è suo fedele compagno da quasi un anno a questa parte. Tuttavia, la Regina consorte si è concessa una comodità tipica di chi lavora da casa: per una volta, l’abbiamo vista senza i suoi adorati tacchi.

Nel corso della settimana abbiamo avuto altre occasioni per ammirare la Ortiz durante i suoi impegni quotidiani, e in ogni caso il suo look era incentrato sulla sobrietà e sui toni scuri. Tailleur neri, magliette bianche o grigie a tinta unita e pochi accessori, ai quali hanno sempre fatto da contrappunto una pettinatura molto semplice e un make up poco elaborato. Stiamo conoscendo una Letizia diversa dal solito, che tuttavia risplende come mai prima d’ora.