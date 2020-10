Letizia di Spagna non sbaglia e il look bianco e nero è da imitare

editato in: da

Per la Regina Letizia continuano gli impegni ufficiali, insieme al marito Felipe VI. I due, come primo appuntamento della settimana, hanno partecipato a una delle loro convocazioni annuali per eccellenza, la presidenza del Consiglio di fondazione dell’Instituto Cervantes.

L’incontro si è tenuto nel Palazzo Reale di El Pardo (invece che nel Palazzo Reale di Aranjuez come negli anni scorsi), a causa delle attuali circostanze che il paese sta attraversando a causa della pandemia. Come sempre tutti gli occhi sono stati puntati di lei: la Ortiz anche questa volta non ha deluso le aspettative, proponendo un look tutto da imitare.

Per questa importante occasione, la Regina di Spagna si è confermata icona di stile e di eleganza: ha conquistato tutti e ha riproposto uno dei suoi outfit preferiti, presentandosi con un look simile con uno dei pezzi low cost più ricercati del suo guardaroba.

Letizia infatti ha optato per un abbinamento classico nei colori – scegliendo lo stile black & white – ma di super tendenza nelle linee: una camicetta bianca fluida e una gonna svasata nera basic (che aveva già indossato nel 2015 ai Telefónica Awards) di Hugo Boss, notoriamente uno dei suoi stilisti preferiti.

Come accessori, la Ortiz ha scelto una borsa Magrit e delle decollété dal tacco a spillo, abbinate seguendo i colori degli abiti, bianco e nero. La Regina ha completato l’outfit con un make up intenso con colori caldi e ha lasciato i capelli sciolti, senza preoccuparsi di nascondere qualche filo argenteo che fa capolino sulla chioma castana.

La gonna, che valorizza perfettamente il suo fisico impeccabile, ricorda tantissimo il famoso capo di H&M Conscious, la linea sostenibile dell’azienda svedese, che la Regina aveva indossato al Summit sul clima di Madrid. Con quella gonna nera e dal taglio asimmetrico Letizia aveva sorpreso tutti, ispirando i look di tantissime donne.

Del resto, uno dei punti forti degli outfit di Letizia è proprio il riciclo: la Regina di Spagna, grazie anche alla sua innata eleganza, ha l’abitudine di sfoggiare più volte gli stessi capi, facendoli sembrare sempre delle novità. Nonostante riproponga spesso alcuni dei suoi pezzi preferiti, la Ortiz non smette mai di stupire, anticipando addirittura le tendenze.