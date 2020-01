Letizia di Spagna, sguardi malinconici e sorrisi tesi: il momento difficile della Regina consorte

editato in: da

Letizia di Spagna brilla in blu: bellissima con Felipe nel primo impegno del 2020

Dopo le feste in famiglia, anche per la Corona spagnola è tempo di riprendere in mano l’agenda e dedicarsi agli impegni istituzionali. Ma il nuovo anno non si è aperto nel modo migliore, per la famiglia reale. Letizia è apparsa un po’ tesa e preoccupata, sia nel corso del primo evento che si è tenuto nel 2020 che nei giorni successivi.

Anche se l’abbiamo ammirata durante la cerimonia solenne con cui si festeggia la tradizionale Pascua militar, la parata militare dell’Epifania durante il quale il Re fa il punto della situazione sull’anno che si è concluso e riepiloga gli obiettivi principali per quello appena iniziato, la Regina consorte è sembrata molto malinconica.

Sebbene ancora una volta la Regina consorte si sia dimostrata all’altezza del suo ruolo sfoggiando uno dei suoi look perfetti e presentandosi con grande eleganza ma anche con un’impeccabile precisione davanti alle alte cariche dello Stato, a molti non è sfuggito un dettaglio. Il suo sorriso sembrava più adombrato del solito, cosa che apparentemente non troverebbe ragion d’essere.

Che ci siano tensioni in famiglia? A dare adito a queste indiscrezioni è stato anche un gesto che non è passato inosservato. Letizia, forse in cerca di un attimo di conforto, nel corso della cerimonia ha allungato la sua mano verso il marito. Ma il Re non ha risposto al suo tenero gesto, suscitando i commenti dei royal watchers.

Successivamente, il Re e Letizia sono stati sorpresi in auto, insieme, entrambi con volti tesi e tirati. La Regina consorte, pur sfoggiando un look incantevole con motivi etnici e trasparenze, aveva lo sguardo perso nel vuoto, mentre Felipe appariva visibilmente teso, tirato, quasi arrabbiato. Il motivo di questa “freddezza” va forse cercato in alcuni problemi familiari.

Si è infatti spenta l’Infanta Pilar, sorella maggiore di Juan Carlos di Spagna – e quindi zia di Felipe. La donna, 85 anni, soffriva da tempo di tumore al colon e nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate.

Nelle scorse ore, diverse personalità della Famiglia Reale si erano avvicendate al suo capezzale. Tra queste, anche Donna Sofia, la cognata. Nulla di strano, dunque, che in questi giorni ci sia un’aria più tesa del solito a corte. Probabilmente, presto sul volto di Letizia tornerà il solito, bellissimo sorriso che abbiamo imparato ad amare in questi anni.