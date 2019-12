Letizia di Spagna, Melania Trump le copia il look, ma non regge il confronto

editato in: da

Che Letizia di Spagna sia icona indiscussa di stile è ormai noto. La sua incoronazione a regina della moda del resto era inevitabile: tutte le fashion addicted si ispirano alla moglie di Felipe VI, in fatto di look. Quello che stupisce è che anche Melania Trump l’abbia fatto.

Più che un’ispirazione, pare proprio che la first lady americana abbia “rubato” l’outfit di Letizia di Spagna. Durante infatti una festa privata dove Melania ha presenziato con suo marito Donald Trump, la donna ha indossato un bellissimo abito nero con stampa floreale.

Non possiamo negarlo, la silhouette di Melania è invidiabile e negli scatti la first lady è sempre bellissima. Ma guardando meglio la fotografia della moglie del presidente degli Stati Uniti, non sfugge un dettaglio.

L’abito indossato da Melania Trump, firmato dal designer belga Dries Van Noten è già stato indossato e sfoggiato da un’altra icona di stile indiscussa: sì, proprio Letizia Ortiz.

Soltanto poche settimane fa infatti, la regina borghese, in occasione della sua apparizione durante il premio giornalistico Cerecedo, ha scelto di indossare l’abito dello stilista belga. L’eleganza e la classe di Letizia di Spagna sono stati esaltati maggiormente dalla scelta del look che ha incantato tutti quanti.

Affascinante e radiosa più che mai, la moglie di Felipe di Spagna si è presentata con l’abito nero dai dettagli oro, richiamati anche negli accessori. In quell’occasione Letizia ha osato con una delicata sensualità mettendo in mostra la sua splendida forma con lo spacco del capo d’abbigliamento, scegliendo un tacco vertiginoso firmato Louboutin per completare l’outfit.

Che quel look abbia incantano tutti è fuori discussione, come è evidente che anche Melania Trump sia rimasta affascinata dallo charme di Letizia. La first lady ha infatti scelto di replicare il look della regina consorte.

Melania per l’occasione ha scelto di completare l’outfit con un paio di scarpe dal color oro che richiamano proprio il motivo floreale dell’abito che ha fatto successo. Capelli sciolti e sorriso sempre smagliante sono le arme vincenti della moglie di Donald Trump che al suo fianco, appare sempre composta e bellissima.

Tuttavia, nonostante il fascino di Melania sia fuori discussione, è a Letizia di Spagna che va ancora il primato di regina indiscussa di stile.