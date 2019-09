Letizia di Spagna, mamma normale: primo giorno di scuola in sneaker

editato in: da

Letizia di Spagna, look casual per il primo giorno di scuola

Letizia di Spagna sfida le convenzioni e accompagna le figlie Leonor e Sofia per il loro primo giorno di scuola in pantaloni e sneaker.

Dopo le vacanze, la Regina si presenta così come una mamma come le altre. Sceglie per questo appuntamento così importante un look casual e comodo, quasi non volesse mettere in ombra le due ragazze. Leonor, futura Sovrana spagnola, ha 14 anni, mentre sua sorella ne ha 12. Indossano la divisa della loro scuola, la Santa Maria de los Rosales, ed entrambe hanno i capelli raccolti in una coda di cavallo. Sembrano quasi gemelle e assomigliano moltissimo a mamma Letizia.

La moglie di Felipe indossa invece una giacca classica che abbina a pantaloni skinny neri con cerniera sulle caviglie e scarpe stringate. Un completo informale, firmato Hugo Boss, che, al solito, indossato da lei si trasforma in un outfit raffinato ed elegante. Letizia sorride felice mentre accompagna le figlie insieme al marito, ma non riesce a nascondere l’emozione. L’inizio della scuola è sempre un momento molto particolare, quasi più per i genitori che per i ragazzi.

La famiglia reale arriva in auto all’istituto, guida papà Felipe. Poi scendono dalla vettura, il Re precede le figlie che lo seguono, mentre mamma Letizia chiude la fila tenendo tra le mani le sacche delle ragazze.

Di certo lo stile di Letizia si allontana da quello scelto da altre teste coronate per accompagnare i figli all’inizio dell’anno scolastico. Kate Middleton ha scelto di presentarsi all’appuntamento con George e Charlotte indossando un abito di Michael Kors, mentre Charlene di Monaco ha accompagnato i gemelli Jacques e Gabriella sfoggiando un elaborato vestito a fantasia con gonna trasparente e spalle scoperte.

Le tre auguste mamme condivido però gli stessi sentimenti. Sono apparse infatti orgogliose dei loro pargoli e commosse nel vederli cominciare un altro anno scolastico.