Letizia di Spagna, il look sportivo in fattoria conquista tutti

Da vera regina di stile, Letizia riesce a sorprenderci in ogni occasione, anche in quelle più informali. È proprio quello che è accaduto durante la sua ultima uscita, che l’ha vista impegnata in una fattoria presso San Martin de la Vega, a non molta distanza da Madrid.

Letizia di Spagna e suo marito, Re Felipe VI, hanno visitato un’azienda di allevamento per esprimere il loro sostegno al settore agricolo e zootecnico spagnolo, messo a dura prova a causa della situazione d’emergenza che il mondo intero sta affrontando da qualche mese a questa parte. Si è trattato, per la Famiglia Reale spagnola, di un’esperienza ricca di emozioni: hanno potuto seguire le varie procedure che vanno dalla coltivazione dei cereali all’alimentazione e alla mungitura degli animali, sino alla produzione casearia.

Per una visita tra stalle e terreni agricoli, naturalmente, il Re e la Regina hanno scelto un look decisamente molto più informale rispetto al solito. Siamo abituati ad ammirare sempre degli outfit estremamente eleganti, ma in questa occasione entrambi si sono lasciati andare e hanno mostrato il loro lato più “sportivo”. Re Felipe VI ha optato per un paio di pantaloni grigio verde abbinati ad una camicia blu, indossata con le maniche arrotolate al gomito e leggermente sbottonata sul collo. Ma è Letizia a sorprendere, ancora una volta.

La Regina consorte ha deciso di indossare un paio di pantaloni capri neri molto semplici e una maglietta nera a quadri bianchi con le maniche corte firmata Hugo Boss, che mostra una leggera trasparenza. Per una volta, Letizia ha addirittura rinunciato ai suoi amati tacchi, optando per un paio di sneaker nere con la suola bianca in contrasto. Il perfetto outfit per una giornata all’aria aperta, in visita agli animali della fattoria.

La Ortiz non è stata da meno anche nella scelta degli accessori: un paio di semplici orecchini nascosti dai suoi capelli sciolti alle spalle e il consueto anello da cui non si separa mai. A completare il look, un leggero velo di trucco. Insomma, anche con un outfit sportivo Letizia riesce ad essere sempre splendida, un vero e proprio modello da cui prendere esempio per le nostre occasioni più informali.