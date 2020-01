Letizia di Spagna sceglie il look androgino: l’effetto è sorprendente

editato in: da

Letizia di Spagna incantevole a Madrid: look grintoso e sorriso ritrovato

Letizia Ortiz, Regina di Spagna, ci ha da sempre abituato a look meravigliosi, perfetti per la sua personalità e per la sua fisicità. Nel tempo, così, è diventata un’icona di stile e, ciò che indossa, viene in breve tempo imitato.

Letizia di Spagna è, quindi, una Regina anche nel campo della moda. Nei suoi numerosi impegni istituzionali e nel tempo libero, infatti, ha sempre sfoggiato outfit incantevoli, sempre sobri ed eleganti. Proprio come si addice al suo ruolo. Anche nell’ultima occasione, la sua scelta, pur allontanandosi leggermente dal suo solito stile, è stata azzeccata.

La Regina Letizia ha preso parte ad un’importante conferenza, tenutasi a Madrid nella sede centrale della Croce Rossa spagnola, su un tema estremamente delicato: “La violenza di genere: strategia e sfide”. Per questo, probabilmente, ha scelto un look sobrio, estremamente serio e di ispirazione androgina.

La Ortiz, così, ha indossato un abito su misura per lei. Precisamente, un tailleur grigio a quadri, leggermente over size. Con giacca a doppio petto e pantaloni a gamba dritta (taglio tipicamente da uomo) ha incantato tutti. Ha, poi, selezionato una bellissima camicia bianca, che ne ha illuminato l’incarnato.

Come accessori, la Regina ha scelto un paio di decolté nere lucide e a punta, perfettamente abbinate ai bottoni della giacca, e una clutch di medie dimensioni, firmata Hugo Boss, anch’essa nera e con inserti placcati in oro. Piccoli orecchini a cerchio e il suo anello preferito sono stati gli unici gioielli aggiunti al look. Per proteggersi dal freddo, infine, ha poggiato sulle spalle un cappotto dal taglio classico e oversize, di colore beige.

Anche nel make-up, la Regina ha seguito uno stile austero ed elegante. Capelli sciolti e lasciati ricadere dritti sulle spalle hanno incorniciato il viso. Tutta l’attenzione era sullo sguardo, intensificato con ombretti marroni dai toni caldi. Sulle labbra, invece, è stato applicato solo un filo di lucidalabbra.

Lo stile mascolino, ha ottenuto l’effetto desiderato: ha esaltato la femminilità della Regina Letizia. Una scelta perfetta, considerando il tema dell’evento a cui stava partecipando. D’altronde la Ortiz è sempre molto attenta a ciò che indossa e rare sono state le volte in cui ha sbagliato look. Come ci incanterà la prossima volta?