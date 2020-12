Letizia di Spagna, perché Leonor sta diventando sempre più potente

editato in: da

Leonor di Spagna, un anno di stile della futura Regina

Per la Casa Reale Spagnola il 2020 è stato un anno complesso, ma che sicuramente ha dato grandi lezioni alla Principessa Leonor. L’erede al trono, infatti, nell’anno del suo quindicesimo compleanno, ha dimostrato che il suo ruolo è sempre più rilevante.

Letizia di Spagna, da madre attenta e scrupolosa, ha sempre sostenuto la figlia, essendo ben consapevole che Leonor sarà la futura Regina del Paese. Intanto la Principessa sta cominciando a fare i primi passi verso la donna che diventerà: del resto tra soli tre anni raggiungerà la maggiore età, quando dovrà giurare sulla Costituzione.

Durante quest’anno Leonor si è ritrovata ad affrontare molte sfide: oltre a frequentare la scuola a distanza, come tutti i ragazzi della sua generazione, ha dovuto partecipare a tantissimi eventi, più di quanto avesse previsto.

La Principessa ha cominciato a mettere i tacchi, modificando anche il suo stile. Ad aprile – in pieno lockdown – insieme alla sorella Sofia, ha fatto la sua prima apparizione istituzionale senza l’intervento dei genitori. Le figlie di Felipe e Letizia hanno letto un piccolo frammento di Don Chisciotte, in occasione della Giornata del Libro, pronunciando il loro primo discorso ufficiale rivolto ai giovani del Paese.

Impeccabile come mamma Letizia, Leonor ha presenziato alla cerimonia per le vittime del Coronavirus nella cattedrale di Madrid. La Ortiz e Felipe, durante questo anno complesso, hanno voluto coinvolgere la loro primogenita sempre più negli eventi istituzionali: un modo per prepararla ai suoi futuri impegni da erede al trono.

Dal canto suo, Leonor ha dimostrato di essere impeccabile: durante l’estate, la Famiglia Reale ha fatto il pieno di impegni istituzionali. Letizia e Felipe infatti hanno scelto di continuare a occuparsi dei loro incontri ufficiali coinvolgendo in varie occasioni anche le figlie.

Leonor, sempre con il sostegno della sorella Sofia, ha partecipato alla Festa Nazionale, che si tiene il 12 ottobre: anche in questa occasione la Principessa si è mostrata perfettamente a suo agio nel ruolo di futura Regina, dimostrando la classe e la compostezza che la contraddistinguono.

D’altronde, l’educazione imposta da Letizia alle sue figlie è sempre stata molto rigida e mirata a renderle delle principesse perfette. Tra gli ultimi impegni istituzionali, Leonor e Sofia hanno accompagnato a sorpresa Letizia e Felipe di Spagna nella riunione tenutasi a Palazzo Reale con la Fondazione Principessa Girona e anche in questa occasione la Principessa ha pronunciato un discorso.