Letizia di Spagna, l’abito floreale nasconde un segreto

Letizia di Spagna si presenta per l’udienza a Palazzo della Zarzuela con un abito rosa a stampa floreale. Ed è un incanto.

Passato il raffreddamento e dimenticato il look sbagliato che la faceva sembrare infagottata, la Regina si riscatta col la voglia di primavera, riproponendo un outfit riciclato. Letizia infatti indossa il vestito rosa, bon ton, firmato Hugo Boss. Si tratta del modello Kalocca, con colletto castigato, pince sul corpetto e gonna asimmetrica, lunga fino al polpaccio.

Una mise neoromantica e femminile, molto lontana dai look aggressivi con cui siamo abituati a vedere Letizia. In realtà il vestito è uno dei preferiti della moglie di Felipe, infatti l’ha indossato anche lo scorso novembre alla inaugurazione del New Future Market. Allora lo aveva abbinato a un elegante giacca color cammello che ovviamente ora ha lasciato nel guardaroba.

Letizia, come è sua consuetudine, non indossa le calze e ai piedi porta un paio di décolletée, color amaranto, di Magrit. Mentre gli orecchini sono sottili pendenti con pietre dure, creati da Tour, che danno un tocco di freschezza all’insieme.

In questa occasione la Sovrana non ha voluto correre rischi, preferendo sfoggiare un abito di sicuro successo dopo lo scivolone di stile al Palazzo dell’Unicef. Tra l’altro il modello di Hugo Boss nasconde un dettaglio segreto che lo rende perfetto sulla figura di Letizia. La cintura mimetizzata, perché della stessa stoffa dell’abito, slancia il fisico tonico della Regina cui donano di più i modelli aderenti.