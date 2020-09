Letizia di Spagna: la dolce decisione per sua figlia Leonor

editato in: da

Letizia di Spagna, Regina anche nello stile con il tubino fucsia riciclato

Per Letizia di Spagna è un anno molto particolare: a causa dell’emergenza sanitaria si è ritrovata ad affrontare sfide inedite, tutte brillantemente superate. La sua attività istituzionale non si è fermata, anzi: la Regina, quasi sempre accanto a Felipe, è stata molto vicina al suo popolo in questo periodo difficile.

Letizia ha svolto un lavoro impeccabile, dimostrando di essere una sovrana sempre all’altezza delle aspettative: anche in questo momento complicato per la Spagna – tra le restrizioni causate dal Coronavirus e lo scandalo che ha colpito la Famiglia Reale – è riuscita, insieme al marito, a tenere alto il nome della Corona, continuando a tener fede ai suoi impegni istituzionali.

E in un’agenda pieni di incontri, la Regina ha anche cominciato a dare più spazio alla Principessa Leonor, che appena quattordicenne, deve fare i conti con un ruolo di grande responsabilità.

Letizia, da madre premurosa e attenta all’educazione delle sue figlie, sta cominciando gradualmente a coinvolgere Leonor in una vita ricca di impegni di corte. La primogenita infatti, che erediterà il trono, sta iniziando a comparire sempre più spesso in pubblico, sia in contesti più informali che in appuntamenti istituzionali.

Per Letizia si tratta di un enorme sforzo: fino ad ora l’obiettivo dei Re di Spagna era stato quello di proteggere le figlie dai riflettori, ma è chiaro che adesso la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia non possono fare a meno di apparire in pubblico proprio per le cariche che andranno a ricoprire in futuro.

Sia Leonor che la sorella minore in questi mesi hanno dato prova di grande responsabilità, dimostrando di essere all’altezza del loro ruolo all’interno della Monarchia. La quarantena e il periodo immediatamente successivo sono stati un banco di prova importante per la futura Regina Leonor, che ha affiancato il padre Felipe durante gli eventi e gli incontri organizzati.

Leonor di recente ha fatto la sua prima apparizione istituzionale insieme alla sorella Sofia, ha partecipato insieme ai genitori agli appuntamenti in giro per il paese, consapevole della sua carica, ma sempre sotto lo sguardo premuroso e amorevole della madre.

Negli ultimi mesi la Ortiz è riuscita a mantenere sempre un profilo basso, scommettendo su un’immagine meno sofisticata, look semplici, dai colori prima scuri e poi tenui, per mostrare vicinanza al Paese in un momento così particolare.

La sua strategia non è passata inosservata, tanto da essere copiata da Kate Middleton, che è apparsa in pubblico con un outfit casual e, ovviamente, riciclato.

Anche la Duchessa di Cambridge infatti ha scelto un look semplice per evitare di attirare troppo l’attenzione su di sé, proprio a causa del momento difficile che affronta il Regno Unito: Letizia si conferma ancora una volta regina di stile, ispirando anche le altre teste coronate.