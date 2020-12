Letizia di Spagna indossa il cappotto gioiello e conquista tutti

editato in: da

Letizia di Spagna ha inaugurato la mostra su Raffaello Sanzio allestita a Madrid e conquista tutti indossando per la seconda volta il cappotto gioiello che tutte vorremmo avere nell’armadio.

L’apertura dell’esposizione avviene in una settimana molto particolare per la Regina che si è trovata sola ad affrontare alcuni importanti eventi della Corona, reggendo da sola la Monarchia perché suo marito Felipe, pur risultando negativo al tampone, era in quarantena per essere entrato in contatto con una persona positiva.

Dunque, Letizia ha viaggiato per il Paese. Prima è andata a Siviglia per l’apertura della fiera del turismo e poi a Valencia per la consegna del premio Re Jaume I, mentre ora si è fermata a Madrid per l’importante mostra che si tiene a Palazzo Reale. Suo marito Felipe comunque è uscito dall’isolamento e ha già diversi appuntamenti in agenda.

Letizia, come un’opera d’arte, sfoggia uno dei suoi capi must. Si tratta del cappotto gioiello, firmato Carolina Herrera, che aveva già indossato lo scorso anno. Questa volta non lo porta sulle spalle, come è sua consuetudine, ma lo ha infilato e abbottonato. Il capo è troppo importante perché passi in secondo piano, anzi è il pezzo forte del suo look e quindi va esibito, tanto che la Regina non lo toglie nemmeno tra le sale espositive.

In effetti, il cappotto è splendido, nero, a doppio petto con bottoni in perla, sciancrato in vita e falde ampie. Giusto un anno fa, il 3 dicembre 2019, Letizia lo sfoggiava per la prima volta a un evento di gala, gli ABC International Journalism Awards. Allora sotto portava un elegante abito nero con spalline in rete che fece molto discutere.

Quindi, ancora una volta, la Regina sceglie Carolina Herrera che un paio di anni fa bocciò i capelli lunghi per le donne over 40. Ebbene Letizia, nonostante adori i suoi capi, ha smentito personalmente la stilista venezuelana, dimostrando al mondo che i capelli lunghi non sono un tabù anche se si sono superati gli anta.

Ma torniamo al look spaziale della Sovrana. Sotto il cappotto si intravede un abito grigio perla con gonna a ruota, il brand è ancora un mistero, ma in effetti del vestito si vede poco. A slanciarle la figura ci pensano le décolletée metallizzate di Magrit che ha calzato recentemente. Come sempre è senza calze. La clutch nera è firmata Varela ed è un acquisto del 2014, come le scarpe del resto.

Al solito i gioielli sono ridotti al minimo. Letizia porta l’immancabile anello di Karen Hallam, da cui non si separa mai essendo un regalo delle figlie, Leonor e Sofia e degli orecchini a lobo con perle australiane.