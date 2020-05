Letizia di Spagna incoronata Regina di stile: è lei quella più alla moda

editato in: da

Fare una classifica cercando di individuare chi, tra le reali d’Europa, sia quella più alla moda non è un’impresa semplice, ma c’è un nome che svetta su tutte: stiamo parlando di Letizia di Spagna, una vera e propria Regina di stile.

Ad incoronarla tale è il magazine InStyle, che ha messo a confronto le donne delle Famiglie Reali che più sono amate e apprezzate per la loro eleganza. Kate Middleton, Meghan Markle, Maxima d’Olanda: loro e molte altre continuano senza alcun dubbio a spiccare sulle copertine internazionali, sfoggiando look strepitosi e abbinamenti assolutamente da copiare. Ma Letizia ha una marcia in più, perché è davvero capace di inventarsi sempre qualcosa di nuovo, regalandoci grandi sorprese ogni volta che si mostra in pubblico.

È la moglie di Re Felipe VI a dettare tendenza, grazie ai suoi outfit talvolta molto originali. Questa primavera ha però stravolto le regole della moda, rinunciando alle fantasie floreali e ai colori pastello che più si addicono alla stagione della natura che sboccia. Trovandosi a lavorare da Palazzo, piuttosto, ha sempre optato per un look sobrio e comodo, abbinandolo ad un make up molto naturale.

È sempre lei che ci ha permesso di riscoprire, ad esempio, un grande classico: i pantaloni neri che, considerati unicamente come il perfetto complemento per un look da lavoro, possono essere valorizzati in mille modi diversi, così da diventare un ottimo capo d’abbigliamento per tutte le occasioni. L’uso moderato (ma sempre azzeccato) degli accessori è una strategia vincente, a quanto pare.

Più volte abbiamo visto Letizia indossare abiti low cost, cosa che ha spinto milioni di donne in tutto il mondo ad imitare il suo look sempre incantevole. E la Regina non è certo lontana all’idea del riciclo: alcuni dei suoi outfit più belli ed eleganti li ha riproposti in occasioni anche molto diverse tra loro. Alcune volte ha saputo persino osare là dove molte altre donne reali non erano mai arrivate. Ad esempio, l’abbiamo vista (e ammirata) con delle piccole trasparenze molto audaci.

Letizia di Spagna è molto attenta anche quando si tratta di scegliere cosa far indossare alle figlie: la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia sono sempre perfette per ogni occasione, e sembrano aver ereditato lo stile e l’eleganza innate della mamma. Insomma, la Regina consorte è in grado di stupirci con il suo look, combinando alla perfezione elementi più classici a qualche ardita novità. E non possiamo fare a meno di ammirarla.